Українці з початку року купили 47 тис. вживаних авто: найпопулярніші моделі
Бензинові авто українці купляли найбільше
За перший квартал 2025 року українці придбали майже 47 тис. вживаних легковиків, привезених з-за кордону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Укравтопром.
Повідомляють, що це на 16% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Середній вік автомобілів, які перейшли на українську реєстрацію становить 9,5 років.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46%.
Після бензинових авто у рейтингу:
- дизельні – 23%;
- електромобілі – 22%;
- гібриди – 5%;
- авто з ГБО – 4%.
Найбільш популярною моделлю серед ввезених вживаних автівок став Volkswagen Golf.
Також попитом користуються моделі:
- Volkswagen Golf – 2397 од.;
- Renault Megane – 1731 од.;
- Skoda Octavia – 1652 од.;
- Volkswagen Tiguan – 1332 од.;
- Audi Q5 – 1299 од.;
- Tesla Model Y – 1219 од.;
- Nissan Leaf – 1207 од.;
- Tesla Model 3 – 1151 од.;
- Volkswagen Passat – 1135 од.;
- Nissan Rogue – 1037 од.
Нагадаємо, в Україні від понеділка, 24 березня, запрацювали нові комплекси автофіксації порушень правил дорожнього руху. Із 40 додаткових пристроїв автофіксації порушень 36 встановлять у нових місцях, а чотири прилади відновлять роботу.
Також, Уряд змінив правила для водіїв мотоциклів та мопедів. Відтепер водіям мотоциклів і мопедів дозволено рухатися смугами, призначеними для громадського транспорту.
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