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Українці з початку року купили 47 тис. вживаних авто: найпопулярніші моделі

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Українці з початку року купили 47 тис. вживаних авто: найпопулярніші моделі
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто
фото ілюстративне

Бензинові авто українці купляли найбільше

За перший квартал 2025 року українці придбали майже 47 тис. вживаних легковиків, привезених з-за кордону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Укравтопром.

Повідомляють, що це на 16% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Середній вік автомобілів,  які перейшли на українську реєстрацію становить 9,5 років.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46%.

Після бензинових авто у рейтингу:

  • дизельні – 23%;
  • електромобілі – 22%;
  • гібриди – 5%;
  • авто з ГБО – 4%.

Найбільш популярною моделлю серед ввезених вживаних автівок став Volkswagen Golf.

Також попитом користуються моделі:

  • Volkswagen Golf – 2397 од.;
  • Renault Megane – 1731 од.;
  • Skoda Octavia – 1652 од.;
  • Volkswagen Tiguan – 1332 од.;
  • Audi Q5 – 1299 од.;
  • Tesla Model Y – 1219 од.;
  • Nissan Leaf – 1207 од.;
  • Tesla Model 3 – 1151 од.;
  • Volkswagen Passat – 1135 од.;
  • Nissan Rogue – 1037 од.

Нагадаємо, в Україні від понеділка, 24 березня, запрацювали нові комплекси автофіксації порушень правил дорожнього руху. Із 40 додаткових пристроїв автофіксації порушень 36 встановлять у нових місцях, а чотири прилади відновлять роботу.

Також, Уряд змінив правила для водіїв мотоциклів та мопедів. Відтепер водіям мотоциклів і мопедів дозволено рухатися смугами, призначеними для громадського транспорту. 

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Теги: автомобіль

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