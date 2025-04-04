Українці з початку року купили 47 тис. вживаних авто: найпопулярніші моделі

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто

Бензинові авто українці купляли найбільше

За перший квартал 2025 року українці придбали майже 47 тис. вживаних легковиків, привезених з-за кордону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Укравтопром.

Повідомляють, що це на 16% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Середній вік автомобілів, які перейшли на українську реєстрацію становить 9,5 років.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46%.

Після бензинових авто у рейтингу:

дизельні – 23%;

електромобілі – 22%;

гібриди – 5%;

авто з ГБО – 4%.

Найбільш популярною моделлю серед ввезених вживаних автівок став Volkswagen Golf.

Також попитом користуються моделі:

Volkswagen Golf – 2397 од.;

Renault Megane – 1731 од.;

Skoda Octavia – 1652 од.;

Volkswagen Tiguan – 1332 од.;

Audi Q5 – 1299 од.;

Tesla Model Y – 1219 од.;

Nissan Leaf – 1207 од.;

Tesla Model 3 – 1151 од.;

Volkswagen Passat – 1135 од.;

Nissan Rogue – 1037 од.

Нагадаємо, в Україні від понеділка, 24 березня, запрацювали нові комплекси автофіксації порушень правил дорожнього руху. Із 40 додаткових пристроїв автофіксації порушень 36 встановлять у нових місцях, а чотири прилади відновлять роботу.

Також, Уряд змінив правила для водіїв мотоциклів та мопедів. Відтепер водіям мотоциклів і мопедів дозволено рухатися смугами, призначеними для громадського транспорту.