«Антиухилянт»: затримано чоловіка, який із Молдови повертався в Україну
Свої дії чоловік пояснив тим, що більше не міг перебувати на чужині
Прикордонники затримали жителя Одещини, який пішки намагався незаконно перетнути кордон та повернутися з Молдови в Україну. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
30-річний чоловік, пішки йшов із Молдови до України, оминаючи контрольний пункт пропуску.
Свої дії одесит пояснив тим, що більше не міг перебувати на чужині та будь-що хотів повернутися в Україну.
За незаконне перетинання державного кордону на громадянина склали протокол про адміністративне правопорушення.
Зазначимо, що перетинання або спроба перетинання держкордону будь-яким способом поза КПП без дозволу на це вважається незаконним. За це передбачена адміністративна відповідальність зі штрафом 3400-8500 грн або адміністративним арештом до 15 діб.
Нагадаємо, військовозобов'язані, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, мають погоджувати виїзд за межі України у період дії воєнного стану з ТЦК. Таку рекомендацію пропонує Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики Комітету з нацбезпеки.
Коментарі — 0