На Закарпатті військовий не повернувся з лікування на службу та отримав покарання

Суд визнав чоловіка винним у самовільному залишенні місця служби

Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області виніс вирок сержанту Карлу Л., який після лікування не повернувся у військову частину. Суд визнав його винним у самовільному залишенні місця служби та призначив п’ять років тюремного ув’язнення. Про це пише Zaxid.net.

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Як вказано у вироку суду, який винесли у березні 2024 року, молодший сержант Карл Л. у листопаді 2022 року перебував на лікуванні у військовому шпиталі та згодом не повернувся на службу у військову частину. Карл Л. ухилявся від проходження служби, не відповідав на телефонні дзвінки військових до вересня 2023 року. Щодо молодшого сержанта порушили кримінальну справу.

У суді Карл Л. визнав свою провину, підтвердив, що не повернувся на службу після проходження лікування. У вироку суду не вказано причини такого вчинку. Справу розглянув суддя Віктор Гейруш, який дослідив усі матеріали справи та призначив Карлу Л. п’ять років тюрми за самовільне залишення місця служби. Вирок ще можна оскаржити.

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