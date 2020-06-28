На Закарпатті затримали нелегалів із Сирії



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Для складання протоколів щодо правопорушення та проведення подальших фільтраційних заходів іноземців доставлено до прикордонного підрозділу Фото пресслужби Мукачівського прикордонного загону

Правопорушники мали намір незаконно потрапити до сусідньої Угорщини

Трьох нелегальних мігрантів затримали сьогодні вночі прикордонники відділення «Косино» спільно з курсантами Національної академії Держприкордонслужби. Про це повідомляє пресслужба Мукачівського прикордонного загону.

Трьох чоловіків наряд помітив близько першої години ночі. Правопорушники, подолавши загороджувальний паркан, мали намір незаконно потрапити до сусідньої Угорщини, втім це їм не вдалось. За 30 метрів до державного кордону їх затримали. Жодних документів нелегальні мандрівники при собі не мали. Прикордонникам повідомили, що є громадянами Сирії.

Також затримані розповіли, що навчались у Дніпропетровській медичній академії, і, нібито, впродовж деякого часу працювали за спеціальність, проте вирішили шукати кращої долі у одній з країн Євросоюзу, а тому наважились на незаконний перетин кордону.

Для складання протоколів про правопорушення та проведення подальших фільтраційних заходів іноземців доставлено до прикордонного підрозділу. Проводяться заходи по встановленню кола осіб причетних до організації переправлення нелегалів.

Нагадаємо, 19 червня, після отримання і перевірки оперативної інформації, прикордонники Краматорського загону затримали громадянина України 1984 року народження, який у 2014 році служив у складі НФЗ на Донбасі. Чоловік виконував завдання з огляду транспортних засобів та перевірки документів на одному з блокпостів у Краматорську.

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