На Запоріжжі коза підірвала окупантів

Кілька рашистів отримали поранення різного ступеню тяжкості

У тимчасово окупованому селі Кінські Роздори Запорізької області у приміщенні місцевої лікарні розмістились близько 40 військових окупаційної армії. З метою «кругової охорони» вони розосередили по периметру лікарні вибухові пристрої у вигляді «розтяжок». Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Згодом з території одного із прилеглих господарств зайшла коза. В результаті хаотичного руху тварина «знешкодила» декілька гранат. Внаслідок ланцюгового спрацювання боєприпасів кілька рашистів отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Раніше повідомлялося, що два сапери одного з інженерно-саперних підрозділів противника підірвались на власноруч замінованій території.

Крім того, бойовики на Донбасі під час тренувань випадково спалили п'ять бойових машин.

Також на Донеччині окупанти намагалися здати на брухт комплектуючі до свого комплексу протиповітряної оброни, щоб не потрапити на передові позиції. Проте, росіян, як завжди, підвела жадібність. У пункті приймання брухту вони назвали занадто високу ціну та вступили в конфлікт з приймальницею, яка тут же повідомила про «бізнесменів» у так зване «МДБ ДНР».