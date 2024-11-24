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Юрій Богданов радник Голови у Дніпропетровській ОДА

Головний щит урядового кварталу у Києві. І це не українське ППО

glavcom.ua
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Посольство КНР у Києві
фото з відкритих джерел

Знищення керованості державою вигідне зараз тільки Росії

Нагадаю, що головним щитом урядового кварталу Києва від будь-якої російської ракети є працююче посольство Китайської Народної Республіки.

Нагадаю, що ті люди, які вчора раділи потенційній атаці росіян на урядовий квартал і «клятих депутатів і чиновників» – ідіоти, які не розуміють чим колапс управління шкідливий. Вже не кажучи про те, що зруйнована історична спадщина власної країни – не привід для зловтішання.

Нагадаю, що якщо вам не подобаються окремі чиновники чи політики, і ви при цьому усіх державних службовців і політиків вважаєте своїми ворогами – ви так і не позбулися колоніальних комплексів. Не треба так.

Нагадаю, що ви можете скільки завгодно ненавидіти «злочинну владу», хотіти змінити її на виборах, усунути на Майдані або замінити на «нове покоління політиків». Але не ціною знищення державності. Писав це 2015, 2017, 2019, 2022 і повторюю знову.

Люди, не будьте примітивними емоційно і когнітивно ідіотами. Знищення керованості державою вигідне зараз тільки Росії. Не забувайте про це.

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Джерело
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Теги: війна посольство Україна столиця

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