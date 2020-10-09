На Запоріжжі під час сварки 10-річна дитина зарізала батька



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На Запоріжжі під час сварки 10-річна дитина зарізала батька

Поліцію та швидку допомогу викликала мати хлопчика

На Запоріжжі в ході сімейної сварки 10-річний хлопчик зарізав батька, який зловживав спиртними напоями та перебував на обліку як особа, що вчинила домашнє насильство.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Запорізькій області.

«7 жовтня о 15:36... надійшло повідомлення про те, що в будинку по вулиці Преображенській знаходиться труп чоловіка 1979 року народження з ножовим пораненням грудної клітини», – сказано у повідомленні.

Зазначається, що за вказаною адресою негайно прибула слідчо-оперативна група відділення поліції.

«За попередньою інформацією, зібраною правоохоронцями на місці пригоди, поранення чоловіку під час сімейного конфлікту, спричинив його 10-річний син. Поліцію та швидку допомогу викликала мати хлопчика 1979 року народження. Працівники поліції також з’ясували, що глава сімейства зловживав спиртними напоями та перебував на обліку як особа, що вчинила домашнє насильство», – йдеться у повідомленні.

За фактом смерті чоловіка слідчим відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.115 Кримінального Кодексу України (Умисне вбивство). Подальшим розслідуванням будуть встановлені всі обставини події.