Біля Запоріжжя ЗСУ і партизани знищили артилерійські системи рашистів

На свої поразки загарбники відповіли посиленням контролю на блокпостах

У Запорізькій області Збройні сили України разом з партизанами знищили кілька ворожих артилерійських систем. Про це повідомляє пресслужба Запорізька ОВА

«Завдяки злагодженим діям із партизанами, українські стрільці знищили кілька артилерійських систем російської армії. На ці свої поразки загарбники відповіли посиленням контролю на блокпостах та перевірками не лише приватних авто, а й громадського транспорту у Мелітополі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за інформацією американських аналітиків, окупанти можуть готувати наступ на Півдні, щоб просунутися до Запоріжжя.

До слова, розпочалась вісімдесят восьма доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні.