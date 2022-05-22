Біля Бучі знайдено тіла ще двох людей: рашисти вбили їх на власному подвір'ї (фото)

Буча перебувала в окупації 33 дні. Наші захисники звільнили місто 31 березня

Тіла ще двох мирних жителів Київщини знайдено у Бучанському районі – це бабуся та онук, яких розстріляли окупанти

У Бучанському районі Київської області знайдено тіла ще двох убитих окупантами мирних жителів. Про це повідомила поліція Київської області.

«21 травня слідчі та криміналісти поліції Київщини провели ексгумацію тіл двох мешканців села Бузова. Цивільні громадяни були вбиті окупантами під час бойових дій на Бучанщині», – йдеться в повідомленні.

Так, наприкінці лютого під час обстрілів на власному подвір'ї загинула літня жінка, а на початку березня окупанти вбили і її 27-річного онука. Родичі поховали загиблих на місцевому кладовищі.

Зазначається, що поліцейські Київщини вже виявили та оглянули 1290 тіл громадян, які загинули під час бойових дій в області. Правоохоронці продовжують розслідувати воєнні злочини окупантів.

Нагадаємо, українські та французькі експерти встановили особи п’яти невпізнаних жертв в Бучі. 74 родичі безвісти зниклих цивільних передали генетичні матеріали для ДНК-експертизи.

До слова, головний ритуальник Бучі заявив, що після перепоховання всіх жертв, звільниться.