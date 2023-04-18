На Запорізькій АЕС використовуються секретні технології, які належать США – CNN

Сполучені Штати зробили попередження Росії

США є власниками секретних технологій у галузі ядерної енергетики, які застосовуються, зокрема, на Запорізькій АЕС, і Росія отримала попередження Міністерства енергетики США не чіпати ці установки. Про це повідомляє CNN.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У розпорядження CNN потрапив текст листа, який міністерство енергетики США надіслало російській держкорпорації «Росатом».

Лист датовано 17 березня 2023 року, у ньому директор Управління з політики нерозповсюдження міністерства енергетики США Андреа Феркіле повідомляє генеральному директору «Росатому», що на тимчасово окупованій Росією Запорізькій АЕС в Енергодарі перебувають ядерні технічні дані, експорт яких контролюється урядом Сполучених Штатів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Агентство пояснює, що експортному контролю США підлягають товари, програмне забезпечення та технології у тих випадках, коли існує можливість їх використання всупереч інтересам національної безпеки. Міненергетики США цим листом попередило «Росатом», що поводження з американськими технологіями для будь-яких громадян чи організацій РФ буде протизаконним.

Раніше повідомлялося, що росіяни готуються блокувати персонал на Запорізькій АЕС.

Нагадаємо, за інформацією Центру національного спротиву російські загарбники готують попередній план евакуації із Запорізької атомної електростанції, колаборантів та працівників «Росатому» вже попередили.