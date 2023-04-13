Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Стало відомо, кого Росія поставила охороняти Запорізьку АЕС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Стало відомо, кого Росія поставила охороняти Запорізьку АЕС
Сьогодні біля четвертого енергоблоку Запорізької АЕС вибухнула російська міна
фото ілюстративне

Окупанти  влаштовують атомний шантаж на Запоріжжі

Найбільшу атомну станцію Європи – Запорізьку АЕС – охороняють мисливці і оленєводи з Якутії, а колаборанти вже складають списки на евакуацію. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Зазначається, що російські загарбники влаштовують атомний шантаж на Запоріжжі:

  • захопили ЗАЕС, розставили там свою зброю і техніку;
  • замість професійних атомщиків набрали неграмотний персонал;
  • не забезпечують норми експлуатації АЕС – повідомляється про вибух міни, який на щастя не пошкодив важливе обладнання.

«За таких умов на станції може щомиті трапитись справжня катастрофа. Тож рашисти щомиті готові героїчно відступати», – додав Федоров.

Раніше повідомлялося, що біля четвертого енергоблоку Запорізької АЕС вибухнула російська міна.

Нагадаємо, за інформацією Центру національного спротиву російські загарбники готують попередній план евакуації із Запорізької атомної електростанції, колаборантів та працівників «Росатому» вже попередили. 

Читайте також: У жовтні українські сили намагалися відбити Запорізьку АЕС – Times
Теги: Запорізька АЕС окупанти війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Біля четвертого енергоблоку Запорізької АЕС вибухнула російська міна
Біля четвертого енергоблоку Запорізької АЕС вибухнула російська міна
Сьогодні, 13:59
Росіяни готуються втікати із ЗАЕС – Центр нацспротиву
Росіяни готуються втікати із ЗАЕС – Центр нацспротиву
Вчора, 12:31
Фіксується переміщення ворожої техніки у прилеглих до Енергодара селах
Росіяни мінують територію навколо Запорізької АЕС
11 квiтня, 17:07

Події в Україні

ЄС надає Україні €1 млрд на боєприпаси, обшуки у Новинського. Головне за 13 квітня
ЄС надає Україні €1 млрд на боєприпаси, обшуки у Новинського. Головне за 13 квітня
Окупанти штурмують Бахмут по 50 разів на день: яка ситуація в місті
Окупанти штурмують Бахмут по 50 разів на день: яка ситуація в місті
Стало відомо, кого Росія поставила охороняти Запорізьку АЕС
Стало відомо, кого Росія поставила охороняти Запорізьку АЕС
Окупанти модифікують «Шахеди» старими реле, яким по 30 років
Окупанти модифікують «Шахеди» старими реле, яким по 30 років
«Довірили нам від скарбниці ключі». Екологічні інспектори придумали собі смішний гімн
«Довірили нам від скарбниці ключі». Екологічні інспектори придумали собі смішний гімн
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та перевірка бойової готовності в Білорусі: яка ситуація на фронті
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та перевірка бойової готовності в Білорусі: яка ситуація на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння
17K
Страта українського полоненого: названо виконавців (відео)
17K
Чистий четвер: листівки та привітання українською
16K
«Нам дуже боляче». Глава греко-католиків прокоментував події у Лаврі
15K
Волонтерка познущалася над загибеллю страченого військового: як відреагували українці
13K
Розсекречені документи: розвідка США назвала втрати у війні

Новини

Ще одна країна надасть $3,5 млрд підтримки для України
Сьогодні, 17:26
Росіяни запасаються юанями замість рублів
Сьогодні, 17:03
Офіційно: ЄС надає Україні €1 млрд на боєприпаси
Сьогодні, 16:27
Волонтерка цинічно познущалася над загибеллю українського полоненого (фото)
Сьогодні, 08:16
Військові злочини росіян. Генпрокурор назвав загальну кількість справ
Сьогодні, 06:45
Білорусь перевела свої війська у вищу ступінь боєготовності – Генштаб
Сьогодні, 06:30

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту