Стало відомо, кого Росія поставила охороняти Запорізьку АЕС

Окупанти влаштовують атомний шантаж на Запоріжжі

Найбільшу атомну станцію Європи – Запорізьку АЕС – охороняють мисливці і оленєводи з Якутії, а колаборанти вже складають списки на евакуацію. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

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Зазначається, що російські загарбники влаштовують атомний шантаж на Запоріжжі:

захопили ЗАЕС, розставили там свою зброю і техніку;

замість професійних атомщиків набрали неграмотний персонал;

не забезпечують норми експлуатації АЕС – повідомляється про вибух міни, який на щастя не пошкодив важливе обладнання.

«За таких умов на станції може щомиті трапитись справжня катастрофа. Тож рашисти щомиті готові героїчно відступати», – додав Федоров.

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Раніше повідомлялося, що біля четвертого енергоблоку Запорізької АЕС вибухнула російська міна.

Нагадаємо, за інформацією Центру національного спротиву російські загарбники готують попередній план евакуації із Запорізької атомної електростанції, колаборантів та працівників «Росатому» вже попередили.