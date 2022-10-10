Кличко підтвердив вибухи у Києві

Деталі вибухів голова ОВА обіцяє повідомити згодом

У Шевченківському районі столиці сьогодні, 10 жовтня, зранку пролунало декілька вибухів. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Кілька вибухів у Шевченківському районі – в центрі столиці. Всі служби слідують на місця», - написав Кличко.

Деталі вибухів голова ОВА обіцяє повідомити згодом.

Як повідомлялося, уранці 10 жовтня у Києві та області пролунало кілька вибухів. Зі слів місцевих мешканців, звуків вибухів нарахували вже понад десяток. Імовірно, працює протиповітряна оборона.