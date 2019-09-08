Нацгвардійці затримали на блокпостах на Донбасі дев’ять бойовиків



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Нацгвардійці виконують службово-бойові завдання у складі операції Об’єднаних сил

Затримані підозрюються у причетності до незаконних збройних формувань

За минулий тиждень військовослужбовці Національної гвардії, які виконують службово-бойові (спеціальні) завдання у складі операції Об’єднаних сил, на блокпостах поблизу населених пунктів Маріуполь, Волноваха, Благодатне провели близько 20 затримань. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Зокрема, на одному з блокпостів неподалік Маріуполя нацгвардійці виявили чоловіка, якого розшукувала Служба безпека України. Громадянина було передано співробітникам Мангушського відділення поліції.

Крім того, у період з 1 по 7 вересня, було виявлено та затримано 9 осіб, серед яких три жінки. Згідно з пошуковою базою Національної поліції усі підозрюються у причетності до незаконних збройних формувань.

Ще в одного громадянина на блокпосту поблизу населеного пункту Волноваха українські військові під час перевірки виявили підроблений паспорт України.

Впродовж минулого тижня на блокопстах у громадян було вилучено близько 25 г речовини зеленого кольору, схожої на канабіс, та 10 міліграм наркотичної речовини, ймовірно «опіуму».

Як повідомлялося, 7 вересня бойовики на Донбасі 14 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї. Крім того, застосовував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.