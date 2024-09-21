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Лавров оригінально пояснив, чому Путін підтримав Камалу Гарріс

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Лавров оригінально пояснив, чому Путін підтримав Камалу Гарріс
Лавров перевів слова Путіна у жарт
фото з відкритих джерел

Глава МЗС Росії заявив, що у його шефа «гарне почуття гумору»

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що диктатор РФ Володимир Путін пожартував, коли говорив про підтримку кандидатури Камали Гарріс на виборах президента США. Про це він сказав у інтерв’ю телеканалу Sky News Arabia.

Коментуючи заяву Путіна про «підтримку» Гарріс на президентських виборах, глава МЗС Росії заявив, що у його шефа «гарне почуття гумору».

«Не бачу будь-якої різниці ні щодо нинішньої виборчої кампанії, ні щодо майбутніх виборчих кампаній у США на тривалий період часу», – сказав Лавров.

Він заявив, що Джо Байден нібито «уже тривалий час не може керувати країною», а замість нього це робить «глибинна держава». Натомість Дональд Трамп, за словами Лаврова, під час своєї першої каденції запроваджував «досить серйозні» санкції проти Росії.

«У підсумку ми зробили для себе висновок, що потрібно розраховувати на себе. Покладатися на те, що прийде «добрий дядечко» в Білий дім або в іншу західну столицю і в нас усе налагодиться, ми ніколи вже в нашій історії не будемо», – сказав глава МЗС РФ.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що його фаворитом на виборах у США був чинний президент Джо Байден, але оскільки він знявся з перегонів і рекомендував кандидатуру Камали Гарріс, то РФ теж її підтримає. 

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що ображений на слова глави РФ Володимира Путіна, який підтримав кандидатку від демократів Камалу Гарріс.

 

 

 

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Теги: міністр санкції путін Сергій Лавров Дональд Трамп держава президент диктатор

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