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ЗСУ зірвали наміри армії РФ на Покровському напрямку

Надія Карбунар
glavcom.ua
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ЗСУ зірвали наміри армії РФ на Покровському напрямку
Окупанти, які пересувалася на чотирьох БМП, танку, багі та «Газелі», потрапили під потужний вогонь
фото з відкритих джерел

Десантники знищили ворожу техніку та живу силу ворога

Десантники 25-ї окремої Січеславської бригади зірвали ворожі плани зі штурму на Покровському напрямку. Окупанти, які пересувалася на чотирьох БМП, танку, багі та «Газелі», потрапили під потужний вогонь. Про це написав журналіст Юрій Бутусов.

Унаслідок серії точних ударів ворожа техніка була повністю знищена, а особовий склад зазнав втрат.

Раніше російські окупаційні війська просунулися біля міста Селидове в Донецькій області. Загарбники намагаються взяти українських воїнів у напівоточення.

Нагадаємо, окупанти  зупинилися за сім кілометрів від околиць Покровська Донецької області.

Раніше російська армія окупувала селище Невське, а також просунулася у низці населених пунктів Донеччини.

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Теги: окупанти армія журналіст Юрій Бутусов

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