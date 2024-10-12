ЗСУ зірвали наміри армії РФ на Покровському напрямку

Окупанти, які пересувалася на чотирьох БМП, танку, багі та «Газелі», потрапили під потужний вогонь

Десантники знищили ворожу техніку та живу силу ворога

Десантники 25-ї окремої Січеславської бригади зірвали ворожі плани зі штурму на Покровському напрямку. Окупанти, які пересувалася на чотирьох БМП, танку, багі та «Газелі», потрапили під потужний вогонь. Про це написав журналіст Юрій Бутусов.

Унаслідок серії точних ударів ворожа техніка була повністю знищена, а особовий склад зазнав втрат.

Десантники 25-ї окремої Січеславської бригади жорстко зірвали плани супротивника зі штурму на Покровському напрямку. pic.twitter.com/WcUO26N5tV — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 12, 2024

Раніше російські окупаційні війська просунулися біля міста Селидове в Донецькій області. Загарбники намагаються взяти українських воїнів у напівоточення.

Нагадаємо, окупанти зупинилися за сім кілометрів від околиць Покровська Донецької області.

Раніше російська армія окупувала селище Невське, а також просунулася у низці населених пунктів Донеччини.