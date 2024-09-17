Прихована стратегія перемоги у росіян

Росіяни, пропонуючи зафіксувати лінію, насправді не готова до миру – це просто розрахунок на нашу внутрішню кризу

Ми часто обговорюємо, як виглядає наша перемога, але рідко як вона виглядає у росіян. Зрозуміло, що будь-яке рішення, за яким Україна залишається незалежною є для них поразкою.

Тому постає питання: чому вони говорять про готовність зупинитись по лінії фронту? Адже це ніяка не перемога для них.

Звісно, що це можна розглядати як тимчасове рішення. Але в умовах санкцій і втрат, які зазнала російська армія, їм треба буде років 10 на відновлення. Очевидно, що розрахунок на інше.

І це інше – розрахунок на громадянську війну у нас. Віра у те, що у нас буде якась революція постійно дивувала мене своєю сталістю у росіян. Вони реально масштабно вкидаються у цю тему.

Навіть тут купа ботів намагається роздути ненависть до влади і розкачати протести.

Це виглядає досить безглуздо, на фоні нашої ненависті до росіян. Так, до влади мільйон питань, але ніщо зараз не об'єднує нас більше чим бажання, щоб побільше росіян здохло.

Але це не виглядає так абсурдно, якщо мова буде йти про мирну угоду, з втратою територій. Очевидно, що це розколе наше суспільство і призведе до внутрішнього протистояння.

Тому росіяни, пропонуючи зафіксувати лінію, насправді не готова до миру – це просто розрахунок на нашу внутрішню кризу, яка і має привести їх до бажаної перемоги.

Це, на жаль, ще раз доводить, що подібні мирні плани станом на сьогодні всього лише є додатковими спробами нас знищити.