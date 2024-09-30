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Скандальна фірма отримала перші кошти на будівництво військового цвинтаря під Києвом

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Скандальна фірма отримала перші кошти на будівництво військового цвинтаря під Києвом
Підрядник отримав авансовий платіж (30% від повної вартості проєкта), за які повинен придбати матеріали для будівництва цвинтаря
ілюстрація моделі військового кладовища на Київщині

Консорціум «Білдінг Юа» було створено наступного дня після оголошення тендеру зі зведення військового кладовища

Державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» перерахувала 122,1 млн грн консорціуму «Білдінг Юа», який займається будівництвом головного військового цвинтаря країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані вебпорталу використання публічних коштів.

Проводка коштів відбулася 25 вересня. Це авансовий платіж (30% від повної вартості проєкта), за які підрядник повинен придбати матеріали для будівництва.

Скандальна фірма отримала перші кошти на будівництво військового цвинтаря під Києвом фото 1
дані порталу публічних коштів Spending

Додамо, що 12 вересня замовник опублікував повідомлення зі світлинами про початок будівництва військового кладовища.

Як повідомляв «Главком», державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» за результатами тендера 7 серпня уклала договір із консорціумом «Білдінг Юа» на нове будівництво Національного військового меморіального кладовища у межах Гатненської територіальної громади на Київщині. Вартість будівництва складає 1,75 млрд грн, що на 41,96 млн грн менше від очікуваної ціни замовника (1,8 млрд грн).

Ідеться про будівництво I черги, яка розбита на два пускові комплекси. Старт першого комплексу почався у серпні і завершиться до кінця грудня 2024 року. Другий розпочався паралельно з першим і має бути виконаний до 31 грудня 2025 року.

«Будівництво Національного військового меморіального кладовища включає в себе інженерні мережі, автостоянки, під’їзні дороги, сектори поховань, колумбарні стіни, меморіал, монумент, адміністративну будівлю, будинок трауру, трансформаторні підстанції, насосну станцію, котельню та інші об'єкти, необхідні для функціонування не лише першої черги, але й майбутніх етапів проєкту», – сказано у релізі замовника. Перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі з’являться цієї осені.

Що стосується фінансування робіт, то цього року держава виділяє на зведення цвинтаря 407 млн грн, наступного року – ще 1,35 млрд грн.

На тендер із будівництва військового кладовища подався лише консорціум «Білдінг Юа», який і став переможцем.

За відомостями аналітичної системи YouControl, консорціум «Білдінг Юа» створено 4 липня 2024 року – наступного дня після оголошення тендеру на будівництво І черги Національного військового меморіального кладовища. Засновниками виступили три підприємства: «Євроелітбуд» (Одеса), «Акам» (Дніпро) і ПАТ «Броварське шляхово-будівельне управління №50» (Київська область). Кінцевими бенефіціарами консорціуму записано одеситів Олександра Ісаєва та Наталю Побережець.

Крім цього, відомо, що засновниками ТОВ «Акам» (входить до складу консорціуму) є дніпрянин Олексій Міхєєв і акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Технології». До 8 серпня 2024 року інвестфондом володіла Софія Кононенко, донька підсанкційного Вадима Єрмолаєва. Тепер новим власником інвестфонду став німець Євген Штейнберг. 

На початку вересня 2024 року Служба безпеки підтвердила зв'язок підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва з будівельниками національного військового меморіального кладовища, яке планують спорудити під Києвом.

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Теги: санкції війна гроші Київщина військові тендер ProZorro кладовище

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