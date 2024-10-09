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Михайло Басараб Політолог

Чому близький мир може обернутися новими викликами для України?

glavcom.ua
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Українцям важливо не здаватися у боротьбі за перемогу
фото: depositphotos.com

Котиться хвиля сподівання на близький мир

Цю хвилю здіймають агенти російського впливу й обтяжені ілюзорним мисленням особи.

За словом «мир» у нинішніх обставинах криються наступні неминучі наслідки для України, які ми відчуємо одразу:

  1. Втративши відчуття загрози війни, українці заглиблюються у безпечність і внутрішні політичні чвари (згадайте 2016 рік і далі).
  2. Неминучі вибори зводяться до звинувачення одне одного в тому, хто винен у початку повномасштабної війни. У день голосування усі будуть звинувачувати кого завгодно, тільки не Росію. Це все звалюється на голови простих людей, які вийдуть з виборчих дільниць з ненавистю не до Росії, а одне до одного.
  3. Різко скорочуються постачання західної зброї та прямі західні вливання у бюджет України.
  4. Ми не знаємо як швидко відновиться інфраструктура, промисловість і відбудеться розмінування. Війна вже спричинила техногенні та природні катастрофи. Їх може стати більше.
  5. Відбувається істотна або повна демобілізація військових, відкриваються кордони. Починається потужна хвиля еміграції молодих і придатних до служби. У структурі населення держави зростає питома вага пенсіонерів. До них додається велика кількість скалічених війною людей. Усе це з відповідними наслідками для економіки і ще більшим соціальним навантаженням на працюючих.
  6. Росія розширює ІПСО на нашій території, розправляють плечі її агенти публічного впливу і вимагають безмежної свободи слова. Під іншими вивісками відновлює роботу медведчуківський медіахолдинг, який нонстоп вливає у голови телеглядачів потоки російської пропаганди.
  7. Росія тримає у напрузі лінію розмежування, тривають постійні провокації. Щодня є поранені і загиблі.
  8. Військовий авангард відчуває себе зрадженим з усіх сторін. Мовчати і бездіяти він точно не буде. Ситуація вимагатиме його політичного втручання.

Це далеко не усі наслідки «просто припинити війну» за сьогоднішніх обставин. Чи є простий вихід із ситуації. Ні, немає. Щоб не зруйнуватися зсередини, нам доведеться боротися до поразки ворога у цій війні. Щоб не страждали ми, постраждати має він. Іншого не дано.

Крах Імперії Зла виглядає значно реалістичнішим, аніж це здається на перший погляд.

Тримаймося купи! Шана кожному і кожній, хто не втомився і продовжує наближати перемогу.

Як писав наш класик: лупайте цю скалу, бо вам призначено скалу розбить.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна українці населення росія Україна

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