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Окупанти атакували ракетами Одещину

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти атакували ракетами Одещину
Унаслідок ракетного обстрілу постраждалих немає
фото з відкритих джерел

Одну ракету «Онікс» знищено силами ППО

Сьогодні, 1 вересня,  російські загарбники завдали ракетного удару по Одещині. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

«Одещина. Ракетна атака ворога. Удар з території тимчасово окупованого Криму», – написав Братчук.

Речник ОВА також повідомив, що одну ракету вдалося збити. «Одну ракету «Онікс» знищено силами ППО, друга влучила у відкриту місцевість. Постраждалих немає», – наголосив він.

Нагадаємо, триває 190 доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, а також утриманні захоплених районів Луганської, Донецької, Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Ворог продовжує завдавати авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території нашої Держави.

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Теги: війна ракета обстріл Одеса Одещина

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