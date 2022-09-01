Окупанти атакували ракетами Одещину

Одну ракету «Онікс» знищено силами ППО

Сьогодні, 1 вересня, російські загарбники завдали ракетного удару по Одещині. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

«Одещина. Ракетна атака ворога. Удар з території тимчасово окупованого Криму», – написав Братчук.

Речник ОВА також повідомив, що одну ракету вдалося збити. «Одну ракету «Онікс» знищено силами ППО, друга влучила у відкриту місцевість. Постраждалих немає», – наголосив він.

Нагадаємо, триває 190 доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, а також утриманні захоплених районів Луганської, Донецької, Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Ворог продовжує завдавати авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території нашої Держави.