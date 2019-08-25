Нацполіція розпочала розслідувати обвал мосту в Харкові



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У неділю вранці в Харкові обвалилася одна сторона мосту від ринку «Лоск» у напрямку селища Пісочин

Санкціями статей передбачено покарання від двох до п’яти років позбавлення волі

Поліція Харківщини почала кримінальне провадження за фактом обвалення частини автомобільного моста від ринку «Лоск» у бік селища Пісочин.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

«За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367(службова недбалість) та ч. 2 ст.275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) Кримінального кодексу України», - зазначають правоохоронці.

Санкціями статей передбачено покарання від двох до п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як повідомлялося, в неділю вранці в Харкові обвалилася одна сторона мосту від ринку «Лоск» у напрямку селища Пісочин. В результаті події ніхто не постраждав.

Державне агентство автомобільних доріг України повідомило, що за попередніми даними аварійне руйнування частини шляхопроводу сталося внаслідок динамічного удару перевантаженої фури.