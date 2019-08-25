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    Події в Україні

    Нацполіція розпочала розслідувати обвал мосту в Харкові

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    У неділю вранці в Харкові&nbsp;обвалилася одна сторона мосту&nbsp;від ринку &laquo;Лоск&raquo; у напрямку селища Пісочин - Нацполіція розпочала розслідувати обвал мосту в Харкові
    У неділю вранці в Харкові обвалилася одна сторона мосту від ринку «Лоск» у напрямку селища Пісочин

    Санкціями статей передбачено покарання від двох до п’яти років позбавлення волі

    Поліція Харківщини почала кримінальне провадження за фактом обвалення частини автомобільного моста від ринку «Лоск» у бік селища Пісочин.

    Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

    «За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367(службова недбалість) та ч. 2 ст.275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) Кримінального кодексу України», - зазначають правоохоронці.

    Санкціями статей передбачено покарання від двох до п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

    Як повідомлялося, в неділю вранці в Харкові обвалилася одна сторона мосту від ринку «Лоск» у напрямку селища Пісочин. В результаті події ніхто не постраждав.

    Державне агентство автомобільних доріг України повідомило, що за попередніми даними аварійне руйнування частини шляхопроводу сталося внаслідок динамічного удару перевантаженої фури.

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