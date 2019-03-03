Надійшла перша інформація після затримання окупантами архієпископа Климента



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Климент дає «пояснення» Фото: Станіслав Груздєв / Главком

За даними адвоката Еміля Курбедінова, з Климентом все добре

Адвокат Еміль Курбедінов повідомив першу інформацію після повідомлення про затримання архієпископа Православної церкви України Климента. Відповідний пост він оприлюднив у Facebook.

За його даними, з архієпископом Сімферопольським і Кримським Климентом все добре.

«Перебуваю поруч у відділі поліції (окупаційної - ред.). Зараз даємо пояснення. Всі подробиці пізніше», - написав Курбедінов.

Раніше генеральний директор Національного газетно-журнального видавництва Андрій Щекун повідломив, що архієпископа Православної церкви України Климента затримали в окупованому Криму.

Нагадаємо, 5 лютого 2019 року окупанти в особі «Міністерства майнових і земельних відносин Республіки Крим» надіслали Управлінню Кримської єпархії УПЦ КП лист про погодження дострокового розірвання угоди оренди від 11 листопада 2002 року нерухомого майна, «що знаходиться у державній власності Республіки Крим».

Як пояснив «Главкому» архієпископ Климент, це відбувається тому, що в окупованому Криму УПЦ КП рішуче відмовляється перереєстровувати релігійну організацію за російським законодавством, тобто в РПЦ. Священика обурює те, що українська влада не здійснює належних заходів щодо захисту власних громадян в окупованому Криму.