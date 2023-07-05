«Нафтогаз» запустив у роботу три потужні свердловини

Зза перше півріччя 2023 року «Укргазвидобування» ввело в експлуатацію 11 свердловин з видобутком понад 100 тис. куб. м на добу кожна

Дві свердловини пробурили на старому родовищі, третя отримала нове життя після капремонту

«Укргазвидобування» запустило в роботу три високопродуктивні свердловини з сумарним дебітом 425 тис. кубометрів газу на добу. Дві з них нові, третя отримала нове життя після капітального ремонту. Про це повідомляє пресслужба «Нафтогазу».

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За даними пресслужби, дві нові свердловини «Укргазвидобування» пробурило на старому родовищі. Результат став можливим завдяки аналізу та використанню побудованої 3D-моделі. Такі підходи дали можливість сумарно запустити на родовищі 10 нових свердловин, добовий видобуток яких перевищив три млн кубометрів.

Ще одна свердловина, на якій провели капітальний ремонт, працює на родовищі з майже 30-річною історією. До виконання ремонтних робіт видобуток газу з неї був незначним, але після переведення її на вищезалягаючий горизонт свердловина збільшила видобуток у десятки разів.

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За даними «Укргазвидобування», компанія за перше півріччя 2023 року ввело в експлуатацію вже 11 високопродуктивних свердловин з видобутком понад 100 тис. куб. м на добу кожна. Чотири з них дають понад 300 тис. куб. м на добу.

«Це ті показники, які поступово наближають нас до поставленої мети – збільшення видобутку газу», – зазначив Олег Толмачев, виконувач обов’язків генерального директора «Укргазвидобування».

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що «Укрнафта» відновить видобуток на ліквідованих свердловинах. Нині в Укрнафти є 4,3 тис. ліквідованих свердловин – частина з геологічних причин, а більшість із технічних – аварії, обриви інструменту, труб, зминання колон.