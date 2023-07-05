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«Нафтогаз» запустив у роботу три потужні свердловини

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Нафтогаз» запустив у роботу три потужні свердловини
Зза перше півріччя 2023 року «Укргазвидобування» ввело в експлуатацію 11 свердловин з видобутком понад 100 тис. куб. м на добу кожна
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Дві свердловини пробурили на старому родовищі, третя отримала нове життя після капремонту

«Укргазвидобування» запустило в роботу три високопродуктивні свердловини з сумарним дебітом 425 тис. кубометрів газу на добу. Дві з них нові, третя отримала нове життя після капітального ремонту. Про це повідомляє пресслужба «Нафтогазу».

За даними пресслужби, дві нові свердловини «Укргазвидобування» пробурило на старому родовищі. Результат став можливим завдяки аналізу та використанню побудованої 3D-моделі. Такі підходи дали можливість сумарно запустити на родовищі 10 нових свердловин, добовий видобуток яких перевищив три млн кубометрів.

Ще одна свердловина, на якій провели капітальний ремонт, працює на родовищі з майже 30-річною історією. До виконання ремонтних робіт видобуток газу з неї був незначним, але після переведення її на вищезалягаючий горизонт свердловина збільшила видобуток у десятки разів.

За даними «Укргазвидобування», компанія за перше півріччя 2023 року ввело в експлуатацію вже 11 високопродуктивних свердловин з видобутком понад 100 тис. куб. м на добу кожна. Чотири з них дають понад 300 тис. куб. м на добу.

«Це ті показники, які поступово наближають нас до поставленої мети – збільшення видобутку газу», – зазначив Олег Толмачев, виконувач обов’язків генерального директора «Укргазвидобування».

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що «Укрнафта» відновить видобуток на ліквідованих свердловинах. Нині в Укрнафти є 4,3 тис. ліквідованих свердловин – частина з геологічних причин, а більшість із технічних – аварії, обриви інструменту, труб, зминання колон.

Теги: Укргазвидобування Нафтогаз України

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