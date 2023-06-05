Розробка нових родовищ. Ексміністр енергетики розкритикував заяву «Нафтогазу»

Оржель вважає, створення нових свердловин – це дуже ризикований намір

«Нафтогаз України» анонсував розробку нових родовищ. Керівник компанії Олексій Чернишов поставив перед «Укргазвидобуванням» завдання наростити обсяги видобутку. Наскільки такий задум є релевантним розповів в інтерв’ю «Главкому» ексміністр (2019-2020) енергетики України Олексій Оржель.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На думку ексочільника Міненерго Олексія Оржеля, створення нових свердловин – це дуже ризикований намір, адже у зону видобутку можуть прилітати російські ракети.

«Нафтогаз» у нас – про космічні кораблі. Була у них програма «2020» – це 20 млрд кубів видобутку газу до 2020 року, вони її не виконали. Завжди у них є якісь фантастичні проєкти. То був біометан, то біомаса чи ще щось. Нові свердловини, у будь-якому випадку – це дуже ризикована затія. Що казати, якщо навіть більш серйозні світові компанії у цій галузі ставляться до цього обережно», – розповів ексміністр.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Оржель вважає, гучні заяви про розробку нових родовищ мають залишатися на рівні гасел.

«Я взагалі не розумію, чим у нас займається «Нафтогаз». Єдина цінність «Нафтогазу» – це будівля, де розташований офіс. Можна її продати, бюджет отримає гроші, а дуже багато людей, що не зрозуміло чим там займаються, мають пройти функціональне обстеження. За його результатами зможемо мати дуже багато відповідей на питання, хто і що там робить», – зазначив ексочільник Міненерго.

Зазначимо, найбільша газовидобувна компанія країни – Укргазвидобування – розробляє близько 140 родовищ. Найбільші з них відкрили ще в 70-ті роки й вони вже знаходяться на межі виснаження.

Нагадаємо, наступний опалювальний сезон «Нафтогаз» планує проходити без імпорту газу купляючи газ всередині країни за конкурентними цінами.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, в Україні ввели в експлуатацію одну з найпотужніших свердловин, що запустило «Укргазвидобування» за останні роки. Зараз вона дає 580 тис. м³ газу на добу.