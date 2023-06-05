Розробка нових родовищ. Ексміністр енергетики розкритикував заяву «Нафтогазу»
Оржель вважає, створення нових свердловин – це дуже ризикований намір
«Нафтогаз України» анонсував розробку нових родовищ. Керівник компанії Олексій Чернишов поставив перед «Укргазвидобуванням» завдання наростити обсяги видобутку. Наскільки такий задум є релевантним розповів в інтерв’ю «Главкому» ексміністр (2019-2020) енергетики України Олексій Оржель.
На думку ексочільника Міненерго Олексія Оржеля, створення нових свердловин – це дуже ризикований намір, адже у зону видобутку можуть прилітати російські ракети.
«Нафтогаз» у нас – про космічні кораблі. Була у них програма «2020» – це 20 млрд кубів видобутку газу до 2020 року, вони її не виконали. Завжди у них є якісь фантастичні проєкти. То був біометан, то біомаса чи ще щось. Нові свердловини, у будь-якому випадку – це дуже ризикована затія. Що казати, якщо навіть більш серйозні світові компанії у цій галузі ставляться до цього обережно», – розповів ексміністр.
Оржель вважає, гучні заяви про розробку нових родовищ мають залишатися на рівні гасел.
«Я взагалі не розумію, чим у нас займається «Нафтогаз». Єдина цінність «Нафтогазу» – це будівля, де розташований офіс. Можна її продати, бюджет отримає гроші, а дуже багато людей, що не зрозуміло чим там займаються, мають пройти функціональне обстеження. За його результатами зможемо мати дуже багато відповідей на питання, хто і що там робить», – зазначив ексочільник Міненерго.
Зазначимо, найбільша газовидобувна компанія країни – Укргазвидобування – розробляє близько 140 родовищ. Найбільші з них відкрили ще в 70-ті роки й вони вже знаходяться на межі виснаження.
Нагадаємо, наступний опалювальний сезон «Нафтогаз» планує проходити без імпорту газу купляючи газ всередині країни за конкурентними цінами.
До слова, в Україні ввели в експлуатацію одну з найпотужніших свердловин, що запустило «Укргазвидобування» за останні роки. Зараз вона дає 580 тис. м³ газу на добу.
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