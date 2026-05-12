Аналітики ISW роз'яснили, як росіяни використали перемир'я на фронті

Наталія Порощук
Російські війська використали перемир’я для накопичення особового складу
фото з відкритих джерел

Інтенсивність бойових дій 11 травня знизилася, але не припинилася

Під час триденного перемир’я російські окупанти скористалися паузою для накопичення особового складу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зауважив, що в ніч з 10 на 11 травня російські війська не завдавали ударів по Україні з великої відстані.

Дані системи NASA Fire Information for Resources Management System за 11 травня свідчать про те, що інтенсивність бойових дій 11 травня знизилася, але не припинилася. Речник української бригади, що діє в напрямку Лимана, повідомив, що російські війська використали перемир’я для висунення резервів, накопичення особового складу та продовження артилерійських ударів і атак з використанням безпілотників.

Речник повідомив, що під час перемир’я російські війська посилили удари за допомогою безпілотників «Молнія» порівняно з періодом до перемир’я, і припустив, що окупанти, можливо, накопичили запаси безпілотників «Молнія» перед перемир’ям саме з цією метою.

«Поширеність взаємних звинувачень та продовження локальних бойових дій протягом останнього дня перемир’я продовжує підкреслювати той факт, що перемир’я без чітких механізмів забезпечення дотримання, надійного моніторингу та визначених процесів вирішення спорів навряд чи будуть дотримуватися», – наголошують аналітики.

Нагадаємо, Росія оголосила перемир'я з нульової години 8 травня до 10 травня – на честь 81-ї річниці перемоги над нацизмом. Москва закликала Київ «наслідувати цей приклад», однак обставила власну ініціативу прямими погрозами.

Згодом президент Володимир Зеленський підтвердив триденне перемир'я з Росією з 9 по 11 травня та обмін полоненими.

