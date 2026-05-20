Лінія фронту станом на 20 травня 2026. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Ситуація на фронті 20 травня
фото: Генштаб ЗСУ
Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 72 авіаційні удари, скинув 230 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5558 дронів-камікадзе та здійснив 2297 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

20 травня станом на 22:00 відбулося 177 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було ліквідовано ліквідовано 32 окупанти та 13 поранено, знищено одну артилерійську систему, дві одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки ворога; пошкоджено дві одиниці автомобільної техніки, шість гармат та 72 укриття особового складу противника. Знищено 7 подавлено 228 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

З початку доби відбулося три боєзіткнення. Противник завдав двох авіаударів, скинув сім КАБ, здійснив 66 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, чотири з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник один раз штурмував позиції наших підрозділів в районі Стариці.

На Куп’янському напрямку

Наші захисники зупиняють дві ворожі атаки в напрямках населених пунктів Куп’янськ та Новоосинове.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбивали 11 спроб загарбників просунутися в районах населених пунктів Дробишеве, Діброва, Озерне, Лиман, Ямпіль. Два боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно відбили п’ять спроб загарбників просунутися вперед у районах населених пунктів Закітне та Рай-Олександрівка.

На Костянтинівському напрямку

Загарбники здійснили 18 атак поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля, Плещіївки, Торецького та Кучерів Яру. Одне боєзіткнення досі триває.

На Покровському напрямку 

Ворог здійснив 25 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Гришине, Новоолександрівка, Покровськ, Затишок, Никанорівка, Шевченко, Василівка, Котлине, Удачне, Молодецьке. Два боєзіткнення тривають.

На Олександрівському напрямку

Окупанти чотири рази намагалися покращити своє положення, атакуючи у районах населених пунктів Олександроград, Іванівка та Калинівське.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 23 атаки окупантів у бік населених пунктів Нове Запоріжжя, Воздвижівки, Цвіткового, Староукраїнки, Добропілля, Залізничне, Гуляйпільське, Оленокостянтинівка, Чарівне. Чотири боєзіткнення досі тривають.

На Оріхівському напрямку

Ворог проводив дві наступальні дії в районах населених пунктів Щербаки та Степногірськ.

Нагадаємо, триває 1547-й день повномасштабної війни в Україні.

