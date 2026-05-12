Робота українських дронів біля Маріуполя викликала паніку у росіян – ISW

Російський військовий блогер заявив, що у 2026 році траса М-30 стала небезпечнішою, ніж у 2024-2025 роках

Нещодавні повідомлення про те, що українські безпілотники діють поблизу окупованого Маріуполя в рамках операції з повітряного перекриття викликають серйозне занепокоєння серед російських військових блогерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські військові блогери висловили занепокоєння 10 травня у відповідь на нещодавні українські кадри, на яких видно, як українські дрони Hornet вільно літають над шосе Т-0509 Маріуполь – Донецьк (також відоме як шосе H-10) поблизу окупованого Маріуполя, націлюючись на російські автоцистерни та інші військові транспортні засоби.

Один із блогерів висловив серйозну стурбованість тим, що ситуація вздовж ліній постачання поблизу Маріуполя починає нагадувати ситуацію з шосе М-30 Горлівка – Пантелеймонівка – Ясинувата – Донецьк, де українські сили паралізували російську логістику.

Військовий блогер заявив, що у 2026 році траса М-30 стала небезпечнішою, ніж у 2024-2025 роках, попри більшу відстань від фронту, через зростання дальності українських дронів. За його словами, російська РЕБ неефективна проти дронів Hornet зі Starlink, а Україна може повністю автоматизувати їх уже протягом найближчого року.

Інший мілблогер також висловив занепокоєння через українські дрони зі Starlink і дальністю до 200 км, які вже можуть діставати траси М-14 уздовж Азовського моря – важливої російської логістичної артерії до окупованого Криму.

Нагадаємо, вперше з моменту виходу гарнізону з «Азовсталі» у травні 2022 року, підрозділ «Азов» заявив про своє повернення до Маріуполя. Наразі йдеться про розвідувально-ударні операції з неба: дрони підрозділу фіксують окуповане місто та завдають прицільних ударів по об’єктах загарбників.