Росія покращує методи когнітивної війни – ISW

glavcom.ua
Прапор РФ, який окупанти скинули дроном над Костянтинівкою
фото: «Лють»

ISW все частіше фіксує відео, створені за допомогою штучного інтелекту, які нібито показують підняття російських прапорів у різних секторах фронту

Російська Федерація вдосконалює свої методи когнітивної війни, використовуючи підняття прапорів для досягнення інформаційного ефекту. Протягом останніх днів Інститут вивчення війни (ISW) все частіше фіксує відеоматеріали, створені за допомогою штучного інтелекту, які нібито демонструють, як російські війська піднімають прапори в декількох секторах лінії фронту, повідомляє «Главком».

Як зазначають аналітики, російські війська перейшли до тактики проникнення влітку 2025 року і з того часу все частіше використовують відеоматеріали, що показують підняття російського прапора, щоб заявити про нібито просування в районах, де насправді російські війська не змогли закріпитися. ISW наголошує, що протягом останніх кількох місяців Росія підвищує рівень складності цих відео, почавши взимку 2025 року створювати більш складні, високоякісно змонтовані відеоролики з численних локацій порівняно з попередніми коротшими одноразовими відео.

«Підвищена вишуканість та використання штучного інтелекту в цих відео свідчать про те, що Кремль проводить скоординовану кампанію на підтримку інформаційних зусиль вищого російського військового командування. Російські джерела оприлюднили значну частину відеоматеріалів, створених за допомогою штучного інтелекту, у дні, що передували Дню Перемоги 9 травня, ймовірно, щоб компенсувати те, що російські війська не встигли дотриматися термінів наступу до 9 травня», – йдеться у звіті.

За словами фахівців, Кремль продовжує вести систематичну когнітивну війну, щоб перебільшити російські успіхи за допомогою завищених заяв про здобутки та місій з підняття прапорів, намагаючись представити їх як масштабний наступ. Згідно зі звітом, це має на меті створити хибне враження, що лінія фронту нібито рухається на користь РФ.

До слова, за даними The Times, цьогорічне святкування 9 травня в Москві, яке традиційно слугувало головним інструментом демонстрації військової могутності та ідеологічної впевненості Кремля, перетворилося на свідчення вразливості російського режиму.

Рішення Володимира Путіна радикально скоротити масштаб заходу та відмовитися від звичного строю важкої бронетехніки стало публічним приниженням. Це підкреслює, що війна проти України дедалі сильніше переміщується з поля бою в площину боротьби за авторитет і контроль над настроями всередині країни.

Як відомо, цьогорічне святкування 9 травня в Москві тривало лише 45 хвилин і супроводжувалося безпрецедентними заходами безпеки, включаючи повне відключення інтернету та патрулювання центру міста. Головною особливістю стала відсутність наземної військової техніки на Червоній площі – замість реальних машин їхні зображення транслювали на великих екранах, а в небі пройшла лише авіаційна частина.

