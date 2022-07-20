Українські військові ліквідували групу «вагнерівців»

Росія використовувала приватну військову компанію «Вагнер» для посилення сил на передовій

Збройні сили України повністю ліквідували групу російських найманців ПВК «Вагнер». Про це повідомила 58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського.

«В черговий раз, під час стійкого та мужнього утримання позицій на одному із рубежів лінії фронту, завдяки злагодженості та навченності, особовим складом нашої бригади була повністю ліквідована група ПВК «Вагнер»... Вкотре нагадуємо ворогу, що тут незваних гостей чекає лише смерть, а романтика легкого заробітку навіки перетвориться в добриво родючого українського чорнозему», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, за даними британської розвідки Росія використовувала приватну військову компанію «Вагнер» для посилення сил на передовій, а також для зменшення нестачі особового складу та втрат.

Вагнер» майже напевно відігравав центральну роль в останніх боях, включно із захопленням Попасної та Лисичанська. Ці бої завдали групі великих втрат.

Британська розвідка зазначає, що глава «Вагнера» Євген Пригожин нещодавно отримав звання Героя Російської Федерації за роботу «Вагнера» в Луганську.

Нагадаємо, 19 липня українські зенітно-ракетні війська збили російський винищувач в районі окупованої Нової Каховки.

Крім того, за добу зенітні ракетні війська збили п'ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.