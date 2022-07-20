  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Українські військові ліквідували групу «вагнерівців»
рус
    Події в Україні

    Українські військові ліквідували групу «вагнерівців»

    ЗСУ повністю знищили&nbsp;групу&nbsp;&laquo;вагнерівців&raquo; - Українські військові ліквідували групу «вагнерівців»
    ЗСУ повністю знищили групу «вагнерівців»
    фото: www.facebook.com/58OMPBr

    Росія використовувала приватну військову компанію «Вагнер» для посилення сил на передовій

    Збройні сили України повністю ліквідували групу російських найманців ПВК «Вагнер». Про це повідомила 58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського.

    «В черговий раз, під час стійкого та мужнього утримання позицій на одному із рубежів лінії фронту, завдяки злагодженості та навченності, особовим складом нашої бригади була повністю ліквідована група ПВК «Вагнер»... Вкотре нагадуємо ворогу, що тут незваних гостей чекає лише смерть, а романтика легкого заробітку навіки перетвориться в добриво родючого українського чорнозему», – йдеться у повідомленні.

    Зазначимо, за даними британської розвідки Росія використовувала приватну військову компанію «Вагнер» для посилення сил на передовій, а також для зменшення нестачі особового складу та втрат.

    Вагнер» майже напевно відігравав центральну роль в останніх боях, включно із захопленням Попасної та Лисичанська. Ці бої завдали групі великих втрат.

    Британська розвідка зазначає, що глава «Вагнера» Євген Пригожин нещодавно отримав звання Героя Російської Федерації за роботу «Вагнера» в Луганську.

    Нагадаємо, 19 липня українські зенітно-ракетні війська збили російський винищувач в районі окупованої Нової Каховки.

    Крім того, за добу зенітні ракетні війська збили п'ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.

    Разом з тим українські воїни, сьогодні у Криворізькому районі на Дніпропетровщині збили російський розвідувальний безпілотник «Орлан-10». Вартість такого складає близько $100 тис.

    Як повідомлялося, ЗСУ збили над Харківщиною російську ракету, яка летіла з Белгорода.

    Також повідомлялося, що заради безпілотників? Путін в Ірані відмовився від карантину.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українські військові ліквідували групу «вагнерівців»