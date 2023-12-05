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«Укрзалізниця» запустить нові маршрути на зимові свята

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Укрзалізниця» запустить нові маршрути на зимові свята
«Укрзалізниця» планує запустити низку маршрутів в гори України до різдвяно-новорічних свят
фото з відкритих джерел

Квитки на всі поїзди доступні в застосунку «Укрзалізниці», на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів

«Укрзалізниця» планує запустити низку маршрутів в гори України до різдвяно-новорічних свят. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Так, вже доступні для придбання квитки на новий поїзд – №194/193 Кривий Ріг – Ясіня.

«Нагадаємо, що цей поїзд в новому розкладі сполучив Дніпропетровську область з горами (станціями Яремче, Микуличин, Татарів-Буковель, Ворохта, Яремче) напряму зручним розкладом», – йдеться в повідомленні.

Нові маршрути та їх графік

  • З Кривого Рогу поїзд №194/193 відправлятиметься з 17 грудня через день об 11:02, і прибуватиме до Ясіні о 10:06. В зворотному напрямку, з Ясіні, поїзд відправлятиметься з 18 грудня о 13:28 і прибуватиме в Кривий Ріг о 10:34.

Також доступні для придбання квитки на нові поїзди №143/144 – 142/141 Суми, Чернігів – Івано-Франківськ та №365/366 Луцьк – Рахів, а саме:

  • Поїзд №143/144 – 142/141 Суми, Чернігів – Івано-Франківськ відправлятиметься з Сум з 11 грудня о 19:01, з Чернігова – о 21:18 і прибуватиме до Івано-Франківська о 13:20. В зворотному напрямку, з Івано-Франківська, поїзд відправлятиметься з 12 грудня о 14:44 і прибуватиме до Чернігова о 7:26, до Сум – о 9:56.
  • Поїзд №365/366 Рахів – Луцьк відправлятиметься з Рахова з 20 грудня о 19:37 та прибуватиме до Луцька об 11:30. У зворотному напрямку, з Луцька, поїзд відправлятиметься з 21 грудня о 17:45 та прибуватиме до Рахова о 8:55.

Квитки на всі поїзди доступні в застосунку «Укрзалізниці», на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів.

Нагадаємо, у грудні «Укрзалізниця» запустить низку нових маршрутів, зокрема, міжнародних. З’явиться новий потяг із Дніпра до польського міста Хелм та прямий поїзд до Відня.

До слова, «Укрзалізниця» призначила швидкісний потяг Інтерсіті+ №743 сполученням Київ – Славське, заявдяки якому можна без пересадок доїхати до гірськолижного курорту.

Теги: Різдвяні свята потяг Укрзалізниця

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