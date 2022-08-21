Намагалися потрапити на військовий завод. В Албанії затримали росіян та українця

Всіх порушників підозрюють у шпигунстві

В Албанії троє осіб з паспортами громадян Росії та України намагалися проникнути на військовий завод. Про це повідомляє Reuters.

Порушники спробували потрапити на територію підприємства Gramsh, яке працює на оборонну промисловість Албанії.

Один із них – 24-річний громадянин РФ – намагався фотографувати військовий об'єкт Під час затримання він застосував проти охоронців заводу балончик із газом.

Двоє інших – росіянка віком 33 роки та 25-річний українець – також були спіймані неподалік. Всіх трьох порушників підозрюють у шпигунстві.

«Офіцери, які охороняли завод, негайно відреагували, але під час їхньої спроби зупинити трьох іноземців двоє наших військовослужбовців отримали поранення», – повідомили в Міноборони Албанії.

Наразі постраждалі перебувають у стабільному стані.

За інформацією Міноборони Албанії, нині завод надає виробничі послуги для військово-промислового комплексу.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки України затримала двох агентів країни-агресорки, які намагалися зібрати розвіддані про постачання українським військам західної зброї та боєприпасів. Для цього вони намагались влаштуватися до лав логістичних підрозділів Збройних сил України.

Також раніше СБУ викрила на Херсонщині посадовців пенітенціарної системи, які працювали на РФ.