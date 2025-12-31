Головна Країна Події в Україні
Напередодні Нового року окупанти вдарили по Дніпропетровщині: є постраждалі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Напередодні Нового року окупанти вдарили по Дніпропетровщині: є постраждалі
Усі пожежі вогнеборці ліквідували
фото: ДСНС Дніпропетровщини

У Нікопольському районі пошкоджено будинок культури, та приватну оселю

Протягом дня під російськими ударами перебували декілька районів Дніпропетровщини. Внаслідок чого постраждали четверо людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Павлоградський район: внаслідок атаки БпЛА постраждала жінка. Зайнявся житловий будинок. Також понівечено будинки, господарські споруди та автомобілі», – йдеться у повідомленні.

Напередодні Нового року окупанти вдарили по Дніпропетровщині: є постраждалі фото 1

У Синельниківському районі внаслідок атаки РФ постраждали троє чоловіків. Сталося займання двох приватних будинків та автомобіля. Ще три будинки пошкоджені.

Напередодні Нового року окупанти вдарили по Дніпропетровщині: є постраждалі фото 2

Водночас у Нікопольському районі пошкоджено будинок культури, та приватну оселю. Усі пожежі вогнеборці ліквідували.

Напередодні Нового року окупанти вдарили по Дніпропетровщині: є постраждалі фото 3

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко закликав українців уважно ставитись до повітряних тривога.

