Напередодні Нового року окупанти вдарили по Дніпропетровщині: є постраждалі

У Нікопольському районі пошкоджено будинок культури, та приватну оселю

Протягом дня під російськими ударами перебували декілька районів Дніпропетровщини. Внаслідок чого постраждали четверо людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Павлоградський район: внаслідок атаки БпЛА постраждала жінка. Зайнявся житловий будинок. Також понівечено будинки, господарські споруди та автомобілі», – йдеться у повідомленні.

У Синельниківському районі внаслідок атаки РФ постраждали троє чоловіків. Сталося займання двох приватних будинків та автомобіля. Ще три будинки пошкоджені.

Водночас у Нікопольському районі пошкоджено будинок культури, та приватну оселю. Усі пожежі вогнеборці ліквідували.

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко закликав українців уважно ставитись до повітряних тривога.