Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Військовий пояснив стратегічну мету ударів РФ по Маяківському мосту на Одещині

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Військовий пояснив стратегічну мету ударів РФ по Маяківському мосту на Одещині
У Нацгвардії заявили про спробу РФ ізолювати Бессарабію ударами по мостах
фото з відкритих джерел

Уся Бессарабія після ударів РФ по мостах через Дністер і в Затоці опинилася у вимушеній блокаді

Ураження російськими військами мостів на півдні Одещини є частиною системної стратегії РФ з ізоляції Бессарабії та створення безпекових, логістичних і гуманітарних ризиків для регіону. Про це повідомив військовослужбовець Денис Соколов Національної гвардії України. 

Маяківський міст у районі Паланки є одним із ключових елементів транспортного сполучення південно‑західної частини Одеської області з рештою території України.

Після руйнування мосту в Затоці у 2022 році саме цей маршрут залишався фактично єдиним, хоч і з обмеженнями, для переїзду та логістики регіону.

В Національній гвардії зазначили, що удар по мосту через Дністер у районі села Маяки був «питанням часу». Перед цим російські війська методично вивели з ладу переправу в Затоці, через яку проходило єдине залізничне сполучення між Буджаком, півднем Одеської області та напрямком до Румунію.

Після атаки на міст у районі гирла Дністра вся Бессарабія – близько 200 кілометрів території з сотнями тисяч мешканців – фактично опинилася відрізаною від решти області та України загалом. У Нацгвардії наголошують, що регіон і без того є соціально та економічно складним і перебуває у зоні підвищеного російського інтересу.

У Нацгвардії прокоментували удари РФ по мостах на півдні Одещини
У Нацгвардії прокоментували удари РФ по мостах на півдні Одещини
фото: Денис Соколов

«Ресурси мають бути направлені на стабілізацію (хоча б дорожньої) інфраструктури тут, у наших воротах в ЄС, взаємодію з Молдовою та тиск на анклав «ПМР». Бо на відміну від дороги до світлого курорту Буковель, щоб часто усіма забутий Буджак раптом не став вогнищем безпекових і гуманітарних проблем для держави», – підсумував Денис.

Росія неодноразово намагалася вивести з ладу критичну інфраструктуру на Одещині, прагнучи ускладнити постачання та ізолювати регіон.

На тлі цих ударів українські сили посилили оборону на півдні, зокрема на напрямку кордону з Придністров’ям.

Нагадаємо, що унаслідок авіаційної атаки РФ на Одещині рух до окремих пунктів пропуску через державний кордон з Молдовою обмежений.

Як повідомлялося, тимчасово перекрито рух транспорту на ділянці автодороги М-15 Одеса-Рені (на Бухарест) у межах населеного пункту Маяки. За даними місцевих видань, перекрито трасу через ліквідацію наслідків ворожого влучення та проведення невідкладних слідчих та рятувальних робіт.

Унаслідок атаки було закрито КПП «Паланка – Маяки-Удобне» та «Тудора – Староказаче». Обмеження запровадили з міркувань безпеки до з’ясування всіх обставин інциденту та оцінки можливих ризиків для громадян.

Російський безпілотник із вибухівкою вразив міст у районі населеного пункту Маяки-Удобне. Йдеться про переправу через річку Дністер на автодорозі Одеса – Рені, що має стратегічне значення для півдня регіону.

Після вибуху рух транспорту мостом було повністю зупинено. Територію перекрили для проведення перевірок, оцінки пошкоджень та визначення рівня безпеки для подальшого руху. 

На ділянці автодороги М-15 Одеса – Рені в межах села Маяки рух транспорту тимчасово перекрито в обох напрямках.

Також 18 грудня в Одеському районі ворожий дрон влучив у цивільний автомобіль, що рухався мостом. Внаслідок обстрілу загинула жінка, троє дітей постраждали.

Нагадаємо, що вночі 18 грудня російські окупанти вдарили безпілотниками по Одещині. За інформацією Кіпера, внаслідок чергового обстрілу Одеського району ворожими безпілотниками зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. За останніми даними, поранення різного ступеня тяжкості отримали семеро людей. 

Читайте також:

Теги: росія війна Одещина кордон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Володимир Путін повинен визнати, що у нього немає можливості успішно вийти з війни в Україні» – заявив Мерц
Мерц пояснив, чому Путін не зможе вийти з війни переможцем
26 листопада, 14:33
Путін заявив, що українці з радістю зустрічають російських військових
Путін заявив, що українці з радістю зустрічають російських військових
10 грудня, 00:31
Пропагандистських російські ЗМІх стверджують, що ялинки падають через сильний вітер
У Росії протягом кількох днів масово падають ялинки. Що сталося (фото)
15 грудня, 11:22
Президент України закликав США звернути увагу на воєнні сигнали з Росії
Зеленський очікує реакції США на заяви РФ про продовження війни
17 грудня, 19:11
Атака на Україну, вибухи у Росії, заяви Трампа: головне за ніч
Атака на Україну, вибухи у Росії, заяви Трампа: головне за ніч
Вчора, 05:29
Путін у розмові з Ердоганом назвав пропозиції США «прийнятною основою» для миру
Путін у розмові з Ердоганом назвав пропозиції США «прийнятною основою» для миру
24 листопада, 15:16
Каспійськ було атаковано
Дрони атакували Каспійськ у Дагестані (відео)
1 грудня, 07:42
Зеленський зачвив, що мирний план не буде подобатися всім
Зеленський розповів про дії України у разі провалу мирних зусиль США
14 грудня, 15:34
Українців просять споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком
Відключення світла 15 грудня 2025 року: де і коли не буде електрики
14 грудня, 19:29

Події в Україні

«Це – прорив»: Рада ухвалила нову модель підтримки сімей з дітьми з інвалідністю
«Це – прорив»: Рада ухвалила нову модель підтримки сімей з дітьми з інвалідністю
Військовий пояснив стратегічну мету ударів РФ по Маяківському мосту на Одещині
Військовий пояснив стратегічну мету ударів РФ по Маяківському мосту на Одещині
Акціонери корпорації «Артеріум» повідомляють про рейдерське захоплення підприємства (заява)
Акціонери корпорації «Артеріум» повідомляють про рейдерське захоплення підприємства (заява)
ЗСУ спростували інформацію про окупацію Серебрянки та Дронівки
ЗСУ спростували інформацію про окупацію Серебрянки та Дронівки
СБУ уразила третю нафтовидобувну платформу РФ у Каспійському морі – джерела
СБУ уразила третю нафтовидобувну платформу РФ у Каспійському морі – джерела
Комбриг 125-ї бригади Третього корпусу відправив офіцерів у піхоту. Білецький прокоментував
Комбриг 125-ї бригади Третього корпусу відправив офіцерів у піхоту. Білецький прокоментував

Новини

Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
Сьогодні, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
Сьогодні, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
Сьогодні, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
Вчора, 05:59
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua