Військовий пояснив стратегічну мету ударів РФ по Маяківському мосту на Одещині

У Нацгвардії заявили про спробу РФ ізолювати Бессарабію ударами по мостах

Уся Бессарабія після ударів РФ по мостах через Дністер і в Затоці опинилася у вимушеній блокаді

Ураження російськими військами мостів на півдні Одещини є частиною системної стратегії РФ з ізоляції Бессарабії та створення безпекових, логістичних і гуманітарних ризиків для регіону. Про це повідомив військовослужбовець Денис Соколов Національної гвардії України.

Маяківський міст у районі Паланки є одним із ключових елементів транспортного сполучення південно‑західної частини Одеської області з рештою території України.

Після руйнування мосту в Затоці у 2022 році саме цей маршрут залишався фактично єдиним, хоч і з обмеженнями, для переїзду та логістики регіону.

В Національній гвардії зазначили, що удар по мосту через Дністер у районі села Маяки був «питанням часу». Перед цим російські війська методично вивели з ладу переправу в Затоці, через яку проходило єдине залізничне сполучення між Буджаком, півднем Одеської області та напрямком до Румунію.

Після атаки на міст у районі гирла Дністра вся Бессарабія – близько 200 кілометрів території з сотнями тисяч мешканців – фактично опинилася відрізаною від решти області та України загалом. У Нацгвардії наголошують, що регіон і без того є соціально та економічно складним і перебуває у зоні підвищеного російського інтересу.

У Нацгвардії прокоментували удари РФ по мостах на півдні Одещини фото: Денис Соколов

«Ресурси мають бути направлені на стабілізацію (хоча б дорожньої) інфраструктури тут, у наших воротах в ЄС, взаємодію з Молдовою та тиск на анклав «ПМР». Бо на відміну від дороги до світлого курорту Буковель, щоб часто усіма забутий Буджак раптом не став вогнищем безпекових і гуманітарних проблем для держави», – підсумував Денис.

Росія неодноразово намагалася вивести з ладу критичну інфраструктуру на Одещині, прагнучи ускладнити постачання та ізолювати регіон.

На тлі цих ударів українські сили посилили оборону на півдні, зокрема на напрямку кордону з Придністров’ям.

Нагадаємо, що унаслідок авіаційної атаки РФ на Одещині рух до окремих пунктів пропуску через державний кордон з Молдовою обмежений.

Як повідомлялося, тимчасово перекрито рух транспорту на ділянці автодороги М-15 Одеса-Рені (на Бухарест) у межах населеного пункту Маяки. За даними місцевих видань, перекрито трасу через ліквідацію наслідків ворожого влучення та проведення невідкладних слідчих та рятувальних робіт.

Унаслідок атаки було закрито КПП «Паланка – Маяки-Удобне» та «Тудора – Староказаче». Обмеження запровадили з міркувань безпеки до з’ясування всіх обставин інциденту та оцінки можливих ризиків для громадян.

Російський безпілотник із вибухівкою вразив міст у районі населеного пункту Маяки-Удобне. Йдеться про переправу через річку Дністер на автодорозі Одеса – Рені, що має стратегічне значення для півдня регіону.

Після вибуху рух транспорту мостом було повністю зупинено. Територію перекрили для проведення перевірок, оцінки пошкоджень та визначення рівня безпеки для подальшого руху.

На ділянці автодороги М-15 Одеса – Рені в межах села Маяки рух транспорту тимчасово перекрито в обох напрямках.

Також 18 грудня в Одеському районі ворожий дрон влучив у цивільний автомобіль, що рухався мостом. Внаслідок обстрілу загинула жінка, троє дітей постраждали.

Нагадаємо, що вночі 18 грудня російські окупанти вдарили безпілотниками по Одещині. За інформацією Кіпера, внаслідок чергового обстрілу Одеського району ворожими безпілотниками зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. За останніми даними, поранення різного ступеня тяжкості отримали семеро людей.