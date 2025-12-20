Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Скандал у Павлограді: стороння особа самостійно вимикала електрику в трансформаторі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
Скандал у Павлограді: стороння особа самостійно вимикала електрику в трансформаторі
У ніч на 19 грудня в одному з районів Павлограда через тривалі відключення світла зібрався натовп мешканців
скриншот відео з соцмереж

Мешканці однієї з вулиць залишалися без електропостачання понад 34 години поспіль

Частина мешканців Павлограда Дніпропетровської області просиділа без світла 34 години. Причиною нібито є те, що стороння людина самостійно вимикала електрику в трансформаторі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві медіа.

У ніч на 19 грудня в одному з районів Павлограда через тривалі відключення світла зібрався натовп мешканців. Люди викликали поліцію та аварійну службу ДТЕК.

За даними місцевих медіа, стороння особа мала вільний доступ до трансформатора та самостійно вимикала електропостачання на кількох вулицях. При цьому, за словами мешканців, графіків відключень не дотримувалися ще з 5 листопада, а світло вимикали нерівномірно: одні вулиці – надовго, інші – значно рідше або взагалі не вимикали.

Так, вулиця Черешнева залишалася без електропостачання понад 34 години.

Підписуйтесь на канал «Главкома» в X

Як повідомила аварійна служба, під час встановлення трансформатора на нього нібито забули поставити замок, через що будь-хто міг отримати доступ до обладнання. Мешканці також стверджують, що ця особа нібито знайома з представниками РЕМ та отримала неофіційний дозвіл контролювати відключення, однак робила це вибірково.

За результатами нічної перевірки, проведеної аварійною бригадою на місці події, трансформатор відключився через перенапруження, унаслідок чого кілька вулиць залишилися без електропостачання до понеділка. Після цього трансформатор закрили на замок, водночас мешканці наголошують, що обладнання потребує заміни на більш потужне.

Мешканці міста підготували колективне звернення і в понеділок збираються подати його до керівництва Павлоградського району електромереж (РЕМ).

Нагадаємо, в.о. міністра енергетики України Артем Некрасов попередив, що нині в Україні неможливе скасування відключень електроенергії. Причиною цього є щоденні російські обстріли та зниження пропускної здатності мереж.

До слова, в ніч на 20 грудня російські війська завдали ударів по Миколаєву та області, використавши безпілотники. Внаслідок ворожої атаки в регіоні зафіксовано масштабні проблеми з електропостачанням.

Теги: Дніпропетровщина електроенергія скандал ДТЕК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ атакувала Дніпропетровщину
Атака на Криворізький район: загинув чоловік, пошкоджено газогін
10 грудня, 08:05
Київ: графіки відключення світла 5 грудня 2025 року
Київ: графіки відключення світла 5 грудня 2025 року
4 грудня, 19:27
Віталій Коротіч та Валерій Каліневич загинули внаслідок атаки РФ
Допомагали постраждалим. У Тернівці внаслідок атаки загинули шахтарі Коротіч та Каліневич
3 грудня, 17:45
Космонавт Артем’єв втратить політ на МКС через порушення правил SpaceX
Російського космонавта зняли з польоту на МКС через інцидент із секретами SpaceX
2 грудня, 21:38
У Києві відбувся допремʼєрний показ фільму «Останній Прометей Донбасу» про Курахівську ТЕС
У Києві відбувся допремʼєрний показ фільму «Останній Прометей Донбасу» про Курахівську ТЕС
27 листопада, 19:07
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Відключення світла 27 листопада 2025 року: графіки
26 листопада, 18:44
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Відключення світла 26 листопада 2025 року: графіки
25 листопада, 18:35
Через безпілотники у небі аеропорт Жуковський тимчасово призупинив свою роботу
Під Москвою дрони атакували ключову для регіону Шатурську електростанцію (відео)
23 листопада, 08:40
Мовний скандал у Чернівцях: вчителька обізвала учня після прохання перейти на українську мову
Мовний скандал у Чернівцях: вчителька обізвала учня після прохання перейти на українську мову
22 листопада, 07:28

Суспільство

Коли українські біженці повернуться додому? Прогноз Нацбанку
Коли українські біженці повернуться додому? Прогноз Нацбанку
Скандал у Павлограді: стороння особа самостійно вимикала електрику в трансформаторі
Скандал у Павлограді: стороння особа самостійно вимикала електрику в трансформаторі
«Укрзалізниця» призначила додаткову групу вагонів до Кишинева
«Укрзалізниця» призначила додаткову групу вагонів до Кишинева
На фронті загинув воїн з підрозділу «Птахи Мадяра». Згадаймо Арсенія Зав’ялова
На фронті загинув воїн з підрозділу «Птахи Мадяра». Згадаймо Арсенія Зав’ялова
Дозвіл на виїзд за кордон 18-22-річних помилкою не був, він зняв напругу – військова омбудсменка
Дозвіл на виїзд за кордон 18-22-річних помилкою не був, він зняв напругу – військова омбудсменка
20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

В Україні хмарно: погода на 20 грудня
Сьогодні, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
Вчора, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
Вчора, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
Вчора, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
18 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua