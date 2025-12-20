Скандал у Павлограді: стороння особа самостійно вимикала електрику в трансформаторі

У ніч на 19 грудня в одному з районів Павлограда через тривалі відключення світла зібрався натовп мешканців

Частина мешканців Павлограда Дніпропетровської області просиділа без світла 34 години. Причиною нібито є те, що стороння людина самостійно вимикала електрику в трансформаторі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві медіа.

У ніч на 19 грудня в одному з районів Павлограда через тривалі відключення світла зібрався натовп мешканців. Люди викликали поліцію та аварійну службу ДТЕК.

За даними місцевих медіа, стороння особа мала вільний доступ до трансформатора та самостійно вимикала електропостачання на кількох вулицях. При цьому, за словами мешканців, графіків відключень не дотримувалися ще з 5 листопада, а світло вимикали нерівномірно: одні вулиці – надовго, інші – значно рідше або взагалі не вимикали.

Так, вулиця Черешнева залишалася без електропостачання понад 34 години.

Як повідомила аварійна служба, під час встановлення трансформатора на нього нібито забули поставити замок, через що будь-хто міг отримати доступ до обладнання.

Як повідомила аварійна служба, під час встановлення трансформатора на нього нібито забули поставити замок, через що будь-хто міг отримати доступ до обладнання. Мешканці також стверджують, що ця особа нібито знайома з представниками РЕМ та отримала неофіційний дозвіл контролювати відключення, однак робила це вибірково.

За результатами нічної перевірки, проведеної аварійною бригадою на місці події, трансформатор відключився через перенапруження, унаслідок чого кілька вулиць залишилися без електропостачання до понеділка. Після цього трансформатор закрили на замок, водночас мешканці наголошують, що обладнання потребує заміни на більш потужне.

Мешканці міста підготували колективне звернення і в понеділок збираються подати його до керівництва Павлоградського району електромереж (РЕМ).

Нагадаємо, в.о. міністра енергетики України Артем Некрасов попередив, що нині в Україні неможливе скасування відключень електроенергії. Причиною цього є щоденні російські обстріли та зниження пропускної здатності мереж.

До слова, в ніч на 20 грудня російські війська завдали ударів по Миколаєву та області, використавши безпілотники. Внаслідок ворожої атаки в регіоні зафіксовано масштабні проблеми з електропостачанням.