Путін не прийняв мирну угоду Трампа і може поплатитися за це – The Guardian

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Путін не прийняв мирну угоду Трампа і може поплатитися за це – The Guardian
Наратив «Росія перемагає» базується на передбачуваних успіхах на фронті
фото: Getty Images

На столі у Москві лежала мирна угода, яка винагороджувала Росію за її агресію

Російський диктатор Володимир Путін систематично руйнує свою країну. Війна в Україні, яку він сам почав, є економічною, фінансовою, геополітичною та людською катастрофою для РФ, яка з кожним днем стає гіршою. Як інформує «Главком», про це пише оглядач з питань зовнішньої політики газети The Guardian Саймон Тісдал.

«Зі своїх власних неясних причин Дональд Трамп, інша національна загроза, минулого тижня запропонував йому рятівну нитку. Однак Путін відкинув її. Ці два дурні заслуговують одне на одного», – зазначив експерт.

До чого призвела б така «мирна угода»

За його словами, на столі у Москві лежала «мирна угода», яка винагороджувала агресію Росії передачею великої території України, ставила під загрозу незалежність Києва та послаблювала оборону країни від будь-яких майбутніх атак.

«Угода Трампа, якби її вдалося просунути, розколола б США та Європу; розірвала б НАТО, можливо, фатально; дала б відстрочку економіці Росії, яка є ізгоєм; і, ймовірно, повалила б уряд Володимира Зеленського. Це ключові цілі Росії у війні. Але Путін, який страждає від неоімперських фантазій і проблем спадщини, сказав «ні». Він вважає, що може отримати все це і навіть більше, продовжуючи боротьбу. Він переконав ідіота Трампа, що перемога Росії неминуча, а інтриганти-європейці є справжніми войовничими елементами. Однак його припущення є в корені хибним», – підкреслив Тісдал.

Аналітик зауважив, що суворі факти ставлять російського диктатора у безвихідну ситуацію. Майже через чотири роки він досі перебуває на Донбасі, тоді як у власній країні все розвалюється.

Наслідки війни на економіку РФ

«Після двох років зростання, штучно підживлюваного збільшенням витрат на оборону, доходи Росії від нафти і газу, що становлять до 50% державних доходів, знизилися на 27% у порівнянні з минулим роком, і насувається рецесія. Інфляція зросла до 8%; процентні ставки перевищують 16%. Дефіцит бюджету зростає, понад половину ліквідного суверенного фонду Росії було розтрачено з 2022 року, державні монополії мають величезні борги, іноземні інвестиції різко впали, витрати на імпорт стратегічних товарів зросли на 122%, а споживчі податки стрімко зростають - і все це для фінансування війни Путіна. Росіяни навіть мусять платити більше, щоб заглушити своє горе: ціна на горілку зросла на 5%», – додав оглядач видання.

Як пише Тісдал, біль стає все сильнішим, адже Україна виявила слабке місце, а саме російські нафтопереробні заводи, трубопроводи та «тіньовий флот» нафтових танкерів, що перевозять незаконний експорт.

Зокрема минулого тижня у Чорному морі загорівся третій танкер внаслідок ударів військово-морськими дронами.

«Київ регулярно завдає ударів по енергетичних об'єктах у глибині Росії, викликаючи паніку та дефіцит палива. Тим часом два російські енергетичні гіганти, «Роснефть» і «Лукойл», зазнають труднощів, оскільки азійські покупці, зокрема на важливому ринку Китаю, поспішають уникнути вторинних санкцій США», – пояснив експерт.

Росія продовжує перебувати в ілюзії

На думку оглядача, наратив «Росія перемагає» базується на передбачуваних успіхах на фронті. Зокрема один з радників Путіна Юрій Ушаков заявив, що нещодавні територіальні здобутки «позитивно вплинули» на переговори у Москві, тобто посилили позиції Росії. Однак, як наголошує Тісдал, це ілюзія, адже здобутки є незначними.

«Попри свою несподіванку, повномасштабне вторгнення та перевагу в людських ресурсах і матеріальних засобах, Путін повністю провалив підкорення України – провал, який вимірюється шокуючими цифрами російських втрат: понад 280 000 загиблих або поранених за перші вісім місяців 2025 року; загалом близько мільйона», – зауважив аналітик.

Чому Путін не хоче закінчувати війну

Своєю чергою незалежний журналіст Олексій Ковальов припустив, що коли бойові дії врешті-решт припиняться, може настати «велика соціальна криза», чого боїться Кремль, тому і придушує публічну та онлайн-опозицію. Така причина є ще однією для Путіна не закінчувати війну.

Водночас, як пише Тісдал, останнє фіаско перемовин США вчергове викрило «ідіотську та однобоку» «стратегію» Трампа щодо України. З самого початку, заспокоюючи Росію, він атакував Зеленського та припинив постачання зброї для України.

«Егоїстичне прагнення Трампа грати роль миротворця і швидко заробити гроші, вибір некомпетентних родичів і друзів як аматорських посланців, а також спроби відсунути на другий план і виставити на посміховисько Європу допомагають і підбадьорюють Путіна», – додав експерт.

Тому, за словами оглядача, втручання президента США продовжує війну, через що він має відступити, перш ніж завдасть ще більшої шкоди, тоді як Європа і НАТО повинні втрутитися, надавши Україні більше зброї, кредити на відшкодування збитків за рахунок конфіскованих російських активів, повністю застосувавши енергетичні санкції, «жорсткіші кінетичні заходи у відповідь на саботаж і кібератаки, а також проявивши більш єдину рішучість допомогти покласти край епосі терору Путіна».

«Російська нація занадто велика, щоб зникнути. Її горда історія боротьби показує, що її не можна перемогти. Але Путіна можна. Він програє, а не виграє. І рано чи пізно, як і царі та тоталітаристи минулого, та сама вічна Росія, ім'я якої він прославляє, пережує його і виплюне», – підсумував Тісдал.

Раніше спецпредставник президента США в Україні Кіт Келлог повідомив, що процес укладення мирної угоди для завершення російсько-української війни нібито наближається до завершення.

Днями, російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ не збирається воювати але «готова прямо зараз», якщо Європа почне. 

За словами диктатора, Європа сама себе вивела з врегулювання війни в Україні, а тепер заважає адміністрації президента США Дональда Трампа досягти миру.

