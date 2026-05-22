Українські військові знайшли таємне послання всередині Patriot

Партнери заховали записку для ЗСУ у кабіні системи ППО

Українські військові виявили приховану записку всередині зенітно-ракетного комплексу Patriot, який Україні передали міжнародні партнери. Послання знайшли у кабіні управління системи протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Офіцер зенітно-ракетного підрозділу Ярослав розповів, що записку виявили всередині кнопки у кабіні управління комплексу Patriot.

«Отримати Patriot - це вже велика приємність. Але знайти оцю записку - це була особлива радість для нас», – зазначив військовий.

За його словами, українські захисники сприйняли цей жест як прояв підтримки та віри союзників у перемогу України. «Ми зрозуміли, що люди, які нам передають цей комплекс, вони справді хвилюються за нас. І вірять у нашу перемогу. Тому що наша перемога - це перемога всього світу», - сказав Ярослав.

Офіцер також подякував міжнародним партнерам за допомогу та окремо звернувся до авторів послання. У Повітряних силах наголосили, що система Patriot демонструє високу ефективність під час бойової роботи та допомагає українським військовим відбивати російські повітряні атаки.

За словами військових, новий комплекс значно посилив українську протиповітряну оборону та дав більше впевненості у захисті від ракетних ударів.

Нагадаємо, що європейські країни наразі r обережність у питанні передачі Україні додаткових ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Основною причиною такої позиції є побоювання союзників щодо можливого послаблення власної системи протиповітряної оборони та необхідність підтримувати достатні запаси для захисту власного повітряного простору.

Світові запаси ракет-перехоплювачів PAC-3 для комплексів Patriot майже вичерпані. На сьогодні існує лише незначна кількість таких боєприпасів, які до того ж розосереджені між різними регіонами.