Угорщина повернула гроші Ощадбанку, РФ вдарила по дитсадку в Сумах. Головне за 6 травня 2026
Сьогодні Володимир Зеленський підписав закон щодо місць поховання загиблих та померлих осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Угорщина повернула Україні кошти та цінності Ощадбанку. Також російська терористична армія вдарила по дитячому садку у Сумах.
«Главком» склав добірку головних подій 6 травня.
Удар по дитсадку в Сумах
Російська терористична армія вдарила по дитячому садку у Сумах. Унаслідок цього загинули двоє його працівниць.
Масштабна лісова пожежа на Закарпатті
На Закарпатті триває ліквідація масштабної лісової пожежі за допомогою авіації ДСНС. Загальна площа, пройдена вогнем, становить близько 75 гектарів.
Угорщина повернула кошти та цінності Ощадбанку
Угорщина повернула кошти та цінності Ощадбанку, що їх захопили угорські спецслужби в березні цього року. «Важливий крок у відносинах з Угорщиною: сьогодні були повернуті кошти та цінності Ощадбанку, що їх захопили угорські спецслужби в березні цього року. Тоді угорська сторона неправомірно затримала українських інкасаторів. Людей ми повернули швидше, а зараз уже на українській території і кошти й цінності в повному обсязі», – наголосив президент Володимир Зеленський.
Президент провів розмову з Алієвим
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим. Лідери обмінялися деталями контактів із партнерами та узгодили наступні кроки.
