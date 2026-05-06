Угорщина повернула гроші Ощадбанку, РФ вдарила по дитсадку в Сумах. Головне за 6 травня 2026

Дайджест новин 6 травня 2026 року

Сьогодні Володимир Зеленський підписав закон щодо місць поховання загиблих та померлих осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Угорщина повернула Україні кошти та цінності Ощадбанку. Також російська терористична армія вдарила по дитячому садку у Сумах.

«Главком» склав добірку головних подій 6 травня.

Удар по дитсадку в Сумах

Росіяни вдарили по дитячому садочку фото: ДСНС Сумщини

Російська терористична армія вдарила по дитячому садку у Сумах. Унаслідок цього загинули двоє його працівниць.

Масштабна лісова пожежа на Закарпатті

До ліквідації пожежі залучено 352 людини та 48 одиниць техніки, а також авіацію ДСНС фото: ДСНС Закарпаття

На Закарпатті триває ліквідація масштабної лісової пожежі за допомогою авіації ДСНС. Загальна площа, пройдена вогнем, становить близько 75 гектарів.

Угорщина повернула кошти та цінності Ощадбанку

Ощадбанку повернуто незаконно затримані у березні кошти фото: Андрій Пишний

Угорщина повернула кошти та цінності Ощадбанку, що їх захопили угорські спецслужби в березні цього року. «Важливий крок у відносинах з Угорщиною: сьогодні були повернуті кошти та цінності Ощадбанку, що їх захопили угорські спецслужби в березні цього року. Тоді угорська сторона неправомірно затримала українських інкасаторів. Людей ми повернули швидше, а зараз уже на українській території і кошти й цінності в повному обсязі», – наголосив президент Володимир Зеленський.

Президент провів розмову з Алієвим

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим. Лідери обмінялися деталями контактів із партнерами та узгодили наступні кроки.

Інші важливі новини