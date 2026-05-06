Угорщина повернула гроші Ощадбанку, РФ вдарила по дитсадку в Сумах. Головне за 6 травня 2026

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 6 травня 2026 року

Сьогодні Володимир Зеленський підписав закон щодо місць поховання загиблих та померлих осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Угорщина повернула Україні кошти та цінності Ощадбанку. Також російська терористична армія вдарила по дитячому садку у Сумах.

«Главком» склав добірку головних подій 6 травня.

Удар по дитсадку в Сумах

фото: ДСНС Сумщини

Російська терористична армія вдарила по дитячому садку у Сумах. Унаслідок цього загинули двоє його працівниць.

Масштабна лісова пожежа на Закарпатті

фото: ДСНС Закарпаття

На Закарпатті триває ліквідація масштабної лісової пожежі за допомогою авіації ДСНС. Загальна площа, пройдена вогнем, становить близько 75 гектарів.

Угорщина повернула кошти та цінності Ощадбанку

фото: Андрій Пишний

Угорщина повернула кошти та цінності Ощадбанку, що їх захопили угорські спецслужби в березні цього року. «Важливий крок у відносинах з Угорщиною: сьогодні були повернуті кошти та цінності Ощадбанку, що їх захопили угорські спецслужби в березні цього року. Тоді угорська сторона неправомірно затримала українських інкасаторів. Людей ми повернули швидше, а зараз уже на українській території і кошти й цінності в повному обсязі», – наголосив президент Володимир Зеленський.

Президент провів розмову з Алієвим

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим. Лідери обмінялися деталями контактів із партнерами та узгодили наступні кроки.

Інші важливі новини

  • Зеленський підписав закон про військові меморіальні кладовища.
  • Польща першою в ЄС отримала схвалення кредитної угоди на переозброєння.
  • Зеленський анонсував кадрові зміни в Кабміні.

