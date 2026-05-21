Трамп та Нетаньягу розійшлися в думках щодо майбутнього війни з Іраном

Нетаньяху скептично ставиться до того, що переговори США та Ірану призведуть до угоди

У вищих ешелонах ізраїльського уряду існує сильне бажання відновити військові дії, а також зростає розчарування тим, що Трамп продовжує допускати те, що вони називають дипломатичним зволіканням Ірану

Телефонні переговори між президентом США Дональдом Трампом та прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу виявили глибокі розбіжності стосовно подальшої стратегії дій проти Тегерана. Поки Вашингтон намагається дати шанс дипломатії, єврейська держава наполягає на негайному поверненні до силового сценарію. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Ще недавно Дональд Трамп планував дати старт новій серії точкових авіаударів по Ірану під кодовою назвою «Кувалда». Проте вже за добу американський лідер різко змінив курс та скасував атаку на прохання ключових партнерів у Перській затоці – Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ. Ці країни спільно з пакистанськими дипломатами розпочали активну розробку умов для можливого мирного врегулювання.

Таке відтермінування викликало гостре розчарування у Тель-Авіві. Під час напруженої годинної розмови з Трампом Беньямін Нетаньягу прямо назвав паузу в бомбардуваннях помилкою. На думку ізраїльського прем'єра, будь-яке зволікання грає виключно на руку Тегерану, даючи йому час на відновлення сил. В оточенні Нетаньягу зростає роздратування через те, що вони вважають свідомим дипломатичним затягуванням часу з боку Ірану. Натомість Трамп на закиди журналістів про позицію Ізраїлю відповів досить самовпевнено, заявивши, що контролює ситуацію і прем'єр-міністр зробить усе, що від нього вимагатиметься.

Головним каменем спотикання на переговорах залишається доля іранської ядерної програми. Ізраїльська сторона вкрай скептично оцінює перспективу домовленостей, оскільки Тегеран категорично відмовляється передавати свої запаси збагаченого урану за кордон. За інформацією джерел, Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї вже видав пряму директиву, яка забороняє вивезення ядерного палива, майже придатного для створення зброї.

Тегеран вустами представника МЗС Есмаїла Багаї називає всі повідомлення про суперечки навколо урану або прорив у відносинах із США «медійними спекуляціями». Проте Дональд Трамп налаштований безальтернативно і публічно запевнив, що Сполучені Штати у будь-якому разі заберуть високозбагачений уран в Ірану, щоб потім його ліквідувати.

Попри взаємні претензії, дипломатичний канал зв'язку між США та Іраном продовжує функціонувати через Пакистан. Наразі сторони вивчають іранський мирний план із 14 пунктів та американські зауваження до нього. Посередницьку місію підтримують на найвищому рівні: командувач пакистанської армії фельдмаршал Асім Мунір відвідує Тегеран для проведення переговорів, продовжуючи лінію квітневих зустрічей віцепрезидента США Джей Ді Венса та спікера парламенту Ірану Мохаммеда Багера Галіба法.

Державний секретар США Марко Рубіо підтвердив наявність певних позитивних сигналів, проте закликав не плекати надмірних ілюзій, оскільки фундаментальні розбіжності щодо санкцій, заморожених активів та ядерних об'єктів залишаються невирішеними. Білий дім дав дипломатичним зусиллям ще кілька днів ради збереження життів, але Трамп уже висунув Тегерану чіткий ультиматум: або найближчим часом буде укладено вигідну для США угоду, або американська армія, яка повністю готова до бою, миттєво повернеться до військових дій.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий відновити атаки на Тегеран, якщо іранська сторона відхилить умови мирної угоди.

Американський лідер зазначив, що ситуація перебуває на межі ескалації, проте дав Раді безпеки кілька днів на очікування «правильних відповідей». Трамп наголосив на готовності США діяти швидко і знову підтвердив свій намір не допустити появи в Ірану ядерної зброї, додавши, що у разі відсутності домовленостей Вашингтон вдасться до жорстких кроків.