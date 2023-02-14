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Нардеп Бойко може стояти за офшором із Кайманових островів – розслідування

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Нардеп Бойко може стояти за офшором із Кайманових островів – розслідування
фото з відкритих джерел

У 2020 році син Бойка Анатолій став кінцевим власником 75% «Волиньобленерго»

Фірма RC Natural Resources Fund з Кайманових островів згадується у звітах кіпрських аудиторів як засновник кіпрської компанії, яка володіє кількома енергопідприємствами в Україні. Усі ці енергоактиви здавна неофіційно пов’язують з Юрієм Бойком, а один з них у 2020 році офіційно перейшов у власність старшого сина Бойка. Про це йдеться у сюжеті Аліси Юрченко для Bihus.Info.

Зазначається, що офшор RC Natural Resources Fund аудитори називають засновником кіпрської фірми San Posidanius Investments Limited попри те, що в офіційних витягах з комерційного реєстру Кіпра і в українському реєстрі її засновником фігурує юрист Рубен Захарян.

Кіпрська San Posidanius у свою чергу володіє низкою енергоактивів в Україні: 

  • 75% акций «Волиньобленерго» (з 2020-го року акції переписані на інвестфонд старшого сина Юрія Бойка, партнер – Костянтин Григоришин),
  • 100% Харківської ТЭЦ-5,
  • 100% «КЗР Петролеум» (газові родовища в Україні),
  • 50% «Азов Петролеум Ллс» (газові родовища в Україні, володіє через ITSH Holding GmbH, партнер – Вадим Новинський).

Крім того, повідомляється, що San Posidanius Investments Limited володіє: 50% компанії Beklentsa Management Ltd  (Британські Віргінські острови), 50%  австрійської компанії ITSH Holding GmbH, 99% австрійської ITONS Holding GmbH (у 2019 почала ліквідацію) та раніше володіла 99% української фірми «Укрістгаз» (нині ліквідована). Усі згадані українські енергоактиви, що записані на кіпрську San Posidanius Investments Limited, і раніше неофіційно пов’язували з Юрієм Бойко. Але він ніколи не декларував ці активи як власні попри вимоги закону.

У 2020 році саме син Бойка Анатолій став кінцевим власником 75% «Волиньобленерго» замість San Posidanius Investments Limited (яку за даними комерційних реєстрів контролює юрист Рубен Захарян, а за даними кіпрських аудиторів – RC Natural Resources Fund з Кайманових островів). Станом на кінець 2020 року інвестфонд сина Бойка ОНІКС мав неоплачену заборгованість у 105 млн грн перед кіпрською San Posidanius за акції обленерго, – сказано в аудиторському звіті фонда за 2020 рік.

Зміна кінцевого власника обленерго з номінального юриста на сина Бойка вказує на імовірну легалізацію обленерго на родині Бойка. 75% «Волиньобленерго» пов’язували з Юрієм Бойком ще з часів їх приватизації у 2013 році. Тоді Бойко працював віце-прем’єром в команді Януковича.

Зазначається, що якщо австрійській юрист Рубен Захарян насправді діє в інтересах фонду з Кайманових островів, як пишуть кіпрські аудитори, це означає, що Юрій Бойко може мати стосунок і до острівного RC Natural Resources Fund. Компанія RC Natural Resources Fund створена на Кайманових островах у 2011 році. В той час Юрій Бойко був міністром енергетики за Януковича. Директорами фонду зазначені Michail Mavropoulos Stoliarenko, Michael Halsey і JTC Directors (Cayman) Limited. Публічне розкриття бенефіціарів компаній на Кайманових островах відсутнє.

У попередні роки родина Бойко звела великі маєтки під Києвом (в Іванковичах, у Гнідині і на дамбі Київського водосховища). Крім того, у 2020 р. дружина Бойка придбала понад 50 га землі під Києвом. Усе це на фоні відсутності в Бойка офіційних бізнес-активів. На його дружині є лише київська компанія «Столична нерухомість», яка володіє 600 кв м в Києві і здає їх в оренду (в останній публічній декларації політика також присутні акції заводу в окупованому Луганську і кілька акцій «Укрнафти»).

Сам Бойко роками користується послугами охоронців і авто супроводу, які також ніколи не декларував.

Раніше повідомлялося, що Шмигаль доручив розробити санкції РНБО проти Бойка.

До слова, на Кайманових островах заморозили російські активи на $7,3 млрд.

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Теги: офшорний скандал розслідування Юрій Бойко

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