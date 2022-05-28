Нардепка Безугла зняла відео про бомбардування Лисичанська і роздратувала соцмережі

Депутатка, на думку коментаторів, мала б присвячувати більше часу законотворчості

Депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла зняла відео в Лисичанську. Довкола міста зараз тривають важкі бої, тож фоном для коротенького ролика послугували руїни будівель.

«Лисичанськ, сьогодні зранку знову авіабомба. Але місто живе, обороняється. І Лисичанськ – це Україна», – сказала депутатка.

На останній фразі Мар’яна Безугла ледь помітно всміхнулася. Однак це обурило користувачів. Роздратував мережу і той факт, що депутатка їздить фронтами, а мала б, на думку коментаторів, присвячувати більше часу законотворчості.

«Яка милота... новини про бомбардування саме так і потрібно подавати – весело, задорно, з посмішкою на обличчі»; «Не позорь ЗСУ, зніми військову форму, подруга розвідника YouTube підполковника-тріпача Арестовича»; «За що ви зарплату отримуєте, за відео чи законотворчість?», – пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що представниця «Слуги народу» Мар’яна Безугла вимагає від СБУ розібратися із головредом видання «Цензор» Юрієм Бутусовим, який, за словами Безуглої, «постійно безкарно викладає тонни інформації щодо наших військових, позицій, оперативної обстановки, розхитує, дезорієнтує і підграє Росії».

Безугла заявила, що у випадку, коли СБУ не займеться Бутусовим, вона буде вважати реформу цієї спецслужби такою, що не має сенсу.