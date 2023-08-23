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«Нас зустріли кулями»: Пропагандисти визнали, що прорахувалися із захопленням Харкова

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Нас зустріли кулями»: Пропагандисти визнали, що прорахувалися із захопленням Харкова
Російські військові «експерти» Михайло Тимошенко та Віктор Баранець обурені, що жителі Харкова дали відсіч росіянам

«Ми думали, що у Харкові нас зустрічатимуть із квітами, пісні співатимуть. А нас зустріли кулями. Прорахувалися? Прорахувалися!»

Російські загарбники розраховували, що коли вони вдеруться до Харкова, то у місті їх будуть радо вітати, але прорахувалися. Про це заявив російський журналіст і полковник Віктор Баранець.

«Ми думали, що у Харкові нас зустрічатимуть із квітами шароварники, пісні співатимуть. А нас зустріли кулями. Прорахувалися? Прорахувалися!», – заявив росіянин.

До відома, Баранець, який помилився у настроях харківчан, є уродженцем села Барвінкове Харківської області.

Сьогодні, 23 серпня, харків'яни святкують 369-й день народження рідного міста. Він припадає на 23 серпня, як і День звільнення Харкова від німецько-фашистських загарбників під час Другої світової війни.

Наразі місто теж потерпає від окупантів, але цього разу від російських. Від початку повномасштабної війни Харків став однією з головних цілей агресора.

Ворожі війська не змогли захопити його, тому перейшли до тактики постійних обстрілів, знищуючи історичні, культурні пам'ятки та житлові будинки.

Щоб відзначити подвиг, героїзм, стійкість міста та його мешканців під час повномасштабного вторгнення РФ, 6 березня 2022 президент Володимир Зеленський присвоїв Харкову почесну відзнаку «Місто-герой України».

Нагадаємо, російські загарбники регулярно обстрілюють Харківську область.

 

Теги: Харків Герой України Володимир Зеленський президент журналіст місто звільнення полковник день народження

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