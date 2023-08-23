«Нас зустріли кулями»: Пропагандисти визнали, що прорахувалися із захопленням Харкова

«Ми думали, що у Харкові нас зустрічатимуть із квітами, пісні співатимуть. А нас зустріли кулями. Прорахувалися? Прорахувалися!»

Російські загарбники розраховували, що коли вони вдеруться до Харкова, то у місті їх будуть радо вітати, але прорахувалися. Про це заявив російський журналіст і полковник Віктор Баранець.

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«Ми думали, що у Харкові нас зустрічатимуть із квітами шароварники, пісні співатимуть. А нас зустріли кулями. Прорахувалися? Прорахувалися!», – заявив росіянин.

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До відома, Баранець, який помилився у настроях харківчан, є уродженцем села Барвінкове Харківської області.

Сьогодні, 23 серпня, харків'яни святкують 369-й день народження рідного міста. Він припадає на 23 серпня, як і День звільнення Харкова від німецько-фашистських загарбників під час Другої світової війни.

Наразі місто теж потерпає від окупантів, але цього разу від російських. Від початку повномасштабної війни Харків став однією з головних цілей агресора.

Ворожі війська не змогли захопити його, тому перейшли до тактики постійних обстрілів, знищуючи історичні, культурні пам'ятки та житлові будинки.

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Щоб відзначити подвиг, героїзм, стійкість міста та його мешканців під час повномасштабного вторгнення РФ, 6 березня 2022 президент Володимир Зеленський присвоїв Харкову почесну відзнаку «Місто-герой України».

Нагадаємо, російські загарбники регулярно обстрілюють Харківську область.