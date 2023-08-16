Росіяни атакують Харківщину. В області працює ППО

В Харківській області оголошена повітряна тривога

Російські загарбники обстрілюють Харківську область. В області працює ППО. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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«Окупанти завдають ударів по області, залишайтеся в укриттях.Працює ППО!» – написав він.

Як уточнив Синєгубов, окупанти вдарили по населених пунктах Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів. Інформації щодо постраждалих немає.

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Внаслідок атак почалися пожежі на території приватних та дачних будинків.

В Харківській області оголошена повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що в напрямку Харкова рухаються швидкісні цілі. Жителів закликають перебувати в укриттях.

Триває 539-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.Протягом минулої доби російські окупанти завдали удару по території України ракетами повітряного та морського базування. Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів: чотири крилаті ракети Х-22, 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 та чотири крилаті ракети типу «Калібр». Нашою протиповітряною обороною було знищено 16 крилатих ракет Х-101/Х-555та «Калібр». Крім цього, було зафіксовано щонайменше вісім пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300 та С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.