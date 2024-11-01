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Кількість постраждалих внаслідок удару окупантів по Харкову зросла

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Кількість постраждалих внаслідок удару окупантів по Харкову зросла
У Харкові зросла кількість поранених
Фото: Національна поліція

Окупанти завдали удару по пункту дислокації поліцейських

Унаслідок ракетного удару по Харкову загинув поліцейський, поранені ще 30 працівників поліції, рятувальник та дев’ятеро цивільних. Такі цифри станом на 22:00 наводить у Фейсбуку поліція Харківської області.

«Встановлено, що ворог вдарив ракетами С-400 по місцю дислокації поліцейських. На місці влучання тривають аварійно-рятувальні роботи, слідчі та криміналісти документують злочин росіян», – йдеться в повідомленні.

Ракетний обстріл Харкова стався 1 листопада о 16:05. Пошкоджено 20 житлових будівель та 6 нежитлових, 11 транспортних засобів.

«Загинув поліцейський. Ще 30 працівників поліції, один рятувальник ДСНС та 9 цивільних громадян зазнали різних тілесних ушкоджень», – уточнили правоохоронці.

На місці події працює штаб слідчого управління, де громадяни можуть подати заяви про пошкодження майна, додали в поліції.

Раніше повідомлялося, що троє з поранених внаслідок ракетних ударів по Харкову поліцейських перебувають у тяжкому стані.

Теги: обстріл поліція злочин ворог Харків війна поранення

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