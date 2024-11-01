Кількість постраждалих внаслідок удару окупантів по Харкову зросла

Окупанти завдали удару по пункту дислокації поліцейських

Унаслідок ракетного удару по Харкову загинув поліцейський, поранені ще 30 працівників поліції, рятувальник та дев’ятеро цивільних. Такі цифри станом на 22:00 наводить у Фейсбуку поліція Харківської області.

«Встановлено, що ворог вдарив ракетами С-400 по місцю дислокації поліцейських. На місці влучання тривають аварійно-рятувальні роботи, слідчі та криміналісти документують злочин росіян», – йдеться в повідомленні.

Ракетний обстріл Харкова стався 1 листопада о 16:05. Пошкоджено 20 житлових будівель та 6 нежитлових, 11 транспортних засобів.

«Загинув поліцейський. Ще 30 працівників поліції, один рятувальник ДСНС та 9 цивільних громадян зазнали різних тілесних ушкоджень», – уточнили правоохоронці.

На місці події працює штаб слідчого управління, де громадяни можуть подати заяви про пошкодження майна, додали в поліції.

Раніше повідомлялося, що троє з поранених внаслідок ракетних ударів по Харкову поліцейських перебувають у тяжкому стані.