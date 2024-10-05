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У Костянтинівці запровадиться посилена комендантська година: коли та скільки триватиме

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Костянтинівці запровадиться посилена комендантська година: коли та скільки триватиме
Лінія фронту знаходиться за 10 кілометрів від Костянтинівки
фото: konstrada.gov.ua

Очільник МВА повідомив, що Костянтинівка розташована за 10 км від лінії фронту

З 7 жовтня у місті Костянтинівка Донецької області вводиться посилена комендантська година. Обмеження діятимуть із 15:00 до 11:00 наступного дня. Про це повідомив очільник Костянтинівської військової адміністрації Сергій Горбунов Суспільному.

Горбунов зауважив, що наразі у Костянтинівці залишаються 18 тисяч людей, серед яких – 440 дітей. За його словами, у місті оголошена примусова евакуація родин із дітьми.

«Пенсійний фонд виїхав, акушерсько-гінекологічне зачиняється, педіатрія — діточок вивозимо всіх, але наразі ще лікарні працюють, люди отримують допомогу. Банк зачиняється, теж переїжджає, найближче буде відділення працювати у Дружківці», – розповів Горбунов.

Очільник МВА додав, що Костянтинівка розташована за 10 км від лінії фронту.

Раніше, російська армія окупувала селище Невське, а також просунулася у низці населених пунктів Донеччини.

До того ж РФ кинули цілий армійський корпус і додаткові танкові сили на місто Селидове Донецької області. Про це розповів військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов. За його словами, окупанти перенесли свої зусилля південніше міста Покровськ. Також бої точаться в Торецьку, Нью-Йорку, Часовому Ярі.

Також військовослужбовець 15-ї бригади Нацгвардії України «Кара-Даг», яка тримає оборону у Селидовому, Олександр Рясний розповів, що російська армія на усіх напрямках фронту здійснює оперативне оточення, тобто своїми вогневими засобами перерізає логістику ЗСУ.

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Теги: окупанти комендантська година українці війна окупація росія Україна росіяни Донеччина

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