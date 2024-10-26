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Окупанти привласнюють понад тисячу баз відпочинку на Азовському морі – Центр нацспротиву

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Окупанти привласнюють понад тисячу баз відпочинку на Азовському морі – Центр нацспротиву
Окупанти привласнюють бази відпочинку
фото з відкритих джерел

Росіяни від початку війни привласнюють понад тисячу відпочинкових комплексів біля Азовського моря

Російські окупанти планують націоналізувати понад тисячу баз відпочинку на Азовському морі. Ці дії розпочалися ще на початку повномасштабної війни. Про це інформує Центр національного спротиву. 

Зокрема, гауляйтер Запоріжжя Євген Балицький повідомив, що на узбережжі Азовського моря «безхазяйними» визнано вже понад тисячу баз відпочинку. Оскільки цим об'єктам присвоєно такий статус, це свідчить про те, що найближчим часом їх націоналізують. Варто зазначити, що крайній термін для постановки нерухомості на російський облік – лише 1 січня 2028 року.

Гауляйтер обгрунтував ці дії «залученням туристів» та «створенням нових робочих місць».

Центр національного спротиву додав, що ворог почав відбирати нерухомість ще з початку повномасштабної війни, особливо на узбережжі Азовського моря.

«Вони почали захоплювати пансіонати та бази відпочинку з перших днів повномасштабного вторгнення. Спочатку захопили найрозкішніші об’єкти, а простіші перетворили на казарми для російських солдатів»,  – уточнив ресурс.

Нагадаємо, у вересні Центр національного спротиву повідомив, що тепер, окрім приміщень, російські війська планують відбирати також земельні ділянки на тимчасово окупованих територіях України.

Раніше стало відомо, що у тимчасово окупованому Луганську посилюється проблема з громадським транспортом. Причиною є масова мобілізація водіїв автотранспорту.

До слова, у ворожій військовій частині, що базується в тимчасово окупованому Луганську, чоловіки масово зникають за декілька днів після прибуття. Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

До слова, на тимчасово окупованих територіях України загарбники посилили фільтраційні заходи серед підлітків під приводом «запобігання злочинності». 

Крім того, російська окупаційна влада продовжує активну кампанію з вербування молоді на тимчасово окупованих територіях України. За даними Центру національного спротиву, окупанти створюють мережі різноманітних «патріотичних» організацій, таких як «Молода гвардія», використовуючи їх як прикриття для військового вишколу підлітків.

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Теги: Запоріжжя окупанти нерухомість мобілізація ворог гауляйтер Азовське море

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