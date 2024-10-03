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Ізраїль вдарив по Бейруту, Росія – по Харкову. Головне за ніч

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Ізраїль вдарив по Бейруту, Росія – по Харкову. Головне за ніч
Окупанти влучили у багатоповерхівку в Харкові
фото: ДСНС

Вночі знову оголошували повітряну тривогу. Окупанти обстріляли Київ та Харків

У Києві ворожі уламки впали біля багатоповерхівки. Ізраїль завдав ударів по столиці Лівану. Окупанти обстріляли Харків та Київ. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 3 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій.

У Києві уламки ворожого дрона впали біля житлового будинку

У ніч на 3 жовтня російські окупанти обстріляли Київ ударними безпілотниками. В місті працювала протиповітряна оборона. Згодом стало відомо, уламки ворожого дрона впали біля багатоповерхівки. Про це повідомила КМВА.

Удар по Харкову: влада повідомила про наслідки (оновлено)

Російські окупанти атакували Харків керованими авіабомбами. Одна з бомб влучила у п'ятиповерховий житловий будинок, спричинивши руйнування та пожежу. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Ворог влучив у пʼятиповерховий будинок між третім та четвертим поверхами. Горять щонайменше 10 автомобілів. Рятувальники евакуйовують мешканців. Ліквідація пожежі та пошуки людей тривають», – йдеться в повідомленні.

 В результаті вибуху та пожежі, що спалахнула, постраждало 10 людей, серед яких трирічна дитина.

Ізраїль завдав авіаудару по Бейруту: загинуло шість осіб (відео)

3 жовтня, Ізраїль здійснив авіаудари по центру Бейрута. Удари стали відповіддю на найбільше за рік зіткнення на ліванському фронті між ізраїльськими військами та озброєним угрупованням «Хезболла», яке підтримується Іраном. Армія оборони Ізраїлю повідомила про точковий авіаудар по будівлі в районі Бачура, поблизу парламенту. Шестеро загиблих і семеро поранених в результаті авіаудару.

Росіяни обстріляли передмістя Харкова: пошкоджені лінії електропередач

Сьогодні, 3 жовтня, вранці російські окупанти завдали удару по передмістю Харкова. Внаслідок обстрілу пошкоджено лінії високовольтних передач. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Теги: Харків окупанти Ізраїль будинок авіаудар

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