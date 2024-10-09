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Окупанти завдали 377 ударів по Запорізькій області, є жертви

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Окупанти завдали 377 ударів по Запорізькій області, є жертви
Загалом надійшло дев'ять повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури у Запорізькій області
фото: Іван Федоров, Telegram

У Василівському районі Запорізької області 71-річний чоловік загинув, а 67-річна жінка отримала поранення

Окупанти завдали 377 ударів по Запорізькій області, є жертви та постраждалі. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.  

Відомо, було зафіксовано сім авіаційних ударів по Лобковому, Степовому, Новоданилівці, Малій Токмачці та Новодарівці.

Ударів безпілотників зазнали Лобкове, Приморське, Гуляйполе, Новоандріївка, Новоданилівка, Роботине, Мала Токмачка, Левадне та Малинівка, де було зафіксовано 214 атак. Крім того, 10 обстрілів з РСЗВ накрили Лобкове, Новоданилівку, Роботине та Малу Токмачку, а артилерійські обстріли торкнулися Лобкового, Гуляйполя, Преображенки, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

Загалом надійшло дев'ять повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. У Василівському районі 71-річний чоловік загинув, а 67-річна жінка отримала поранення.

Нагадаємо, 7 жовтня росіяни завдали чергові удари по території Запорізької області. Зокрема по місту Запоріжжя. Внаслідок обстрілів було пошкоджено об'єкти інфраструктури. Троє працівників цих об'єктів отримали поранення.

5 жовтня російські війська здійснили черговий обстріл села Мала Токмачка у Запорізькій області. Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків.  

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Теги: обстріл Запоріжжя поранення Іван Федоров

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