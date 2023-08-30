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Повзли кілометри по мінних полях: деталі спецоперації зі звільнення Роботиного

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Повзли кілометри по мінних полях: деталі спецоперації зі звільнення Роботиного
Група з 31 людини виконала роботу цілого батальйону, який мав би складатися десь з 400 людей
фото: Генштаб

Кулеба розповів у Франції історію успіху контрнаступу українських захисників у селі Роботине

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів у Франції історію успіху контрнаступу українських захисників у селі Роботине в Запорізькій області. Промову міністра опубліковано на сайті МЗС.

«Просто зараз Збройні Сили України продовжують просуватися вперед у ході контрнаступу. Це надзвичайно складно. Кількість мінних полів і фортифікацій безпрецедентна. Російські дрони, гелікоптери та літаки домінують в повітрі. Але нам поступово вдається.

Декілька днів тому ми прорвали російську оборону на одній з найскладніших ділянок фронту та звільнили стратегічно важливий населений пункт Роботине», – сказав Кулеба.

За словами міністра, кілька місяців один український підрозділ вів безперервні штурми на цій ділянці фронту, через виснаження і втрати в якийсь момент він втратив здатність продовжувати наступ – і тоді були ухвалені «радикальні рішення»: в підрозділі змінили керівництво. 

Кулеба розповів, що новий командир попросив зібрати мотивованих та готових виконувати бойові завдання бійців. Була створена зведена група з 31 бійця, третина з яких не мали бойового досвіду, але всі вони мали знання і волю до перемоги.

За словами очільника МЗС, завдяки лідерству командирів та сержантів, ця група налагодила «горизонтальні звʼязки» з суміжними підрозділами і взялися до роботи на лінії зіткнення.

«За 18 годин вони проповзали буквально на животах кілометри мінних полів, де на кожний квадратний метр росіяни поставили по шість мін.

Нарешті, підрозділ дістався смуги дерев, якою розділяють фермерські поля. Всі в Україні знають це слово – «посадка». Саме у цих непомітних на картах посадках відбуваються найбільші трагедії та героїзм війни. Отже, наш підрозділ вибив звідти росіян і дві доби тримав цю позицію, допоки не підійшло підкріплення.

Згодом ця група пройшла ще 10 кілометрів з рюкзаками по 35-40 кілограмів ваги по мінних полях. Вони встигли лише коротко перевести дихання та одразу пішли на штурм укріплених російських позицій, вибили ворога звідти та протрималися до підходу основних сил.

Загалом за 40 днів цей підрозділ провів шість штурмів та дві розвідки. Група з 31 людини виконала роботу цілого батальйону, який мав би складатися десь з 400 людей. Втрати склали сім поранених, з яких лише один тяжкий, який наступив на міну.

Фактично, робота цієї групи зробила можливим наступ цілої бригади на Роботине та його звільнення після тижнів штурмів. Після закріплення на його флангах ми відкриваємо шлях на Токмак і, зрештою, Мелітополь та кордон з Кримом», – сказав Кулеба.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Маляр підтвердила звільнення Роботиного на Запоріжжі. Після деокупації Роботиного наші війська рухаються південно-східніше цього населеного пункту.

Раніше ми писали про те, як воїни 47 бригади здійснили евакуацію місцевих жителів на БМП Бредлі.

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Теги: війна Запорізька область Дмитро Кулеба Франція ЗСУ

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