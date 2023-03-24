Наступ РФ провалився. Bloomberg назвав наступні плани Кремля
Кремль намагатиметься уникнути примусової мобілізації, щоб не зашкодити планам щодо перепризначення Путіна президентом РФ
Після провалу зимового наступу в Україні російське командування має намір перейти до оборони, паралельно набираючи поповнення в армію. Цього року Кремль розраховує завербувати до 400 тисяч контрактників. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з планами російського командування.
Зазначається, що Кремль має намір шукати саме добровольців, щоб не вдаватися до ще однієї примусової мобілізації, яка може зашкодити планам щодо перепризначення Путіна президентом РФ у березні наступного року.
Крім того, повідомляється, що майже всі 300 тисяч військовослужбовців, яких Росія мобілізувала минулої осені, вже знаходяться на полях битв в Україні. Але цієї сили виявилося недостатньо, щоб досягти значних успіхів у зимовій кампанії.
Проте експерти вже висловлюють сумніви в планах Кремля і прямо говорять, що залучення ще 400 тисяч контрактників в цьому році – це нереалістично. Ця цифра еквівалентна загальній кількості контрактників у російській армії напередодні вторгнення в Україну.
Тим часом радник Залужного повідомляє, що Україна готує потужний контрнаступ, який шокує весь світ.
До слова, триває 394-а доба російського повномасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 40 авіаційних та п'ять ракетних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Загинули мирні жителі.
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