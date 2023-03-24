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Наступ РФ провалився. Bloomberg назвав наступні плани Кремля

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Наступ РФ провалився. Bloomberg назвав наступні плани Кремля
фото ілюстративне

Кремль намагатиметься уникнути примусової мобілізації, щоб не зашкодити планам щодо перепризначення Путіна президентом РФ

Після провалу зимового наступу в Україні російське командування має намір перейти до оборони, паралельно набираючи поповнення в армію. Цього року Кремль розраховує завербувати до 400 тисяч контрактників. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з планами російського командування.

Зазначається, що Кремль має намір шукати саме добровольців, щоб не вдаватися до ще однієї примусової мобілізації, яка може зашкодити планам щодо перепризначення Путіна президентом РФ у березні наступного року.

Крім того, повідомляється, що майже всі 300 тисяч військовослужбовців, яких Росія мобілізувала минулої осені, вже знаходяться на полях битв в Україні. Але цієї сили виявилося недостатньо, щоб досягти значних успіхів у зимовій кампанії.

Проте експерти вже висловлюють сумніви в планах Кремля і прямо говорять, що залучення ще 400 тисяч контрактників в цьому році – це нереалістично. Ця цифра еквівалентна загальній кількості контрактників у російській армії напередодні вторгнення в Україну.

Тим часом радник Залужного повідомляє, що Україна готує потужний контрнаступ, який шокує весь світ.

До слова, триває 394-а доба російського повномасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 40 авіаційних та п'ять ракетних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Загинули мирні жителі. 

Теги: наступ війна росія окупанти

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