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Данілов прокоментував заяви про одну спробу для контрнаступу України

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Данілов прокоментував заяви про одну спробу для контрнаступу України
Олексій Данілов
фото: РНБО

Останнім часом в інформаційному полі ведуться активні розмови про нібито єдиний шанс та останню можливість для українських військових здійснити контрнаступ

Український контрнаступ не обмежується в часі та триватиме до відновлення українських територій в межах кордонів 1991 року. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов у Twitter.

Він зауважив, що останнім інформаційним трендом є розмови про єдиний шанс і чи не останню можливість для українських військових здійснити контрнаступ. Однак він заперечив ці тези, заявивши, що контрнаступ України не обмежений у часі.

«Наш наступ триватиме до кордонів 1991 року і, як і боротьба за свободу, не обмежений часом», – акцентував Данілов.

Нагадаємо, що президент Чехії Петр Павел вважає, що Україна матиме лише одну спробу здійснити великий контрнаступ і повинна скористатися цією можливістю в цьому році.

Крім того, чеський президент заявив, що Україна має врахувати: підтримка Заходу в майбутньому зменшиться.

До слова, військовий експерт в інтерв'ю «Главкому» розповів, що березень є найгіршим часом для проведення наступальних дій.

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Теги: Олексій Данілов контрнаступ ЗСУ деокупація

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