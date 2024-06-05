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Наталія Гуменюк отримала нову посаду

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Наталія Гуменюк отримала нову посаду
19 квітня Наталію Гуменюк було звільнено з посади начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони «Півдня»
фото: з відкритих джерел

Наталія Гуменюк: «Я зараз перебуваю на посаді заступника начальника Управління комунікацій Оперативного командування «Південь»

Колишня начальниця Центру стратегічних комунікацій Сил оборони «Півдня» Наталія Гуменюк отримала нову посаду. Вона стала заступницею начальника управління комунікацій Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України. Цю інформацію вона підтвердила в коментарі «Детектору медіа».

«Для мене це не нове призначення, але я не можу називати дати. Коли призначається офіцер на посаду – це закрита інформація. Я зараз перебуваю на посаді заступника начальника Управління комунікацій Оперативного командування «Південь». До моїх повноважень входить все, що стосується комунікацій ОК «Південь». Два з половиною роки я була начальником Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України, а зараз я офіційно призначена на посаду заступника начальника управління комунікацій ОК «Південь». Тут є деяка різниця, хоча б навіть в тому що тепер це не Сили оборони, це трошки інше утворення, а вже в межах компетенції ОК «Південь». Це управління створене в рамках реформи комунікації в Збройних силах в цілому. Воно порівняно нова структура, але основне її покликання – це покращення комунікацій з висновками, які були зроблені з початку повномасштабного вторгнення», – зазначила пані Гуменюк в коментарі.

Нагадаємо, що 19 квітня Наталію Гуменюк звільнено з посади начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня: «Генеральним штабом Збройних Сил України проведено ротаційні заходи щодо начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня. Зокрема, прийнято рішення щодо завершення відрядження та виключення із сил та засобів відповідного угруповання військ полковника Наталії Гуменюк з 19.04.2024».

Напередодні звільнення низка медійників звинуватили Наталю Гуменюк у забороні висвітлювати воєнні злочини Російської Федерації в зоні відповідальності військовослужбовиці. Вони вимагають від військового керівництва замінити Наталю Гуменюк «на компетентнішу особу і не допускати її до будь-якого керування комунікаціями».

Теги: Наталія Гуменюк

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